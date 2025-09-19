22 қыркүйекте салық есептілігін тапсыру және бірқатар салықтарды төлеу мерзімі аяқталады
Қазақстанда 2025 жылғы 22 қыркүйекте салық есептілігін тапсыру және жанама салықтарды төлеу мерзімі аяқталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Параграф" АЖ мәліметінше, 2025 жылғы тамыз айы үшін салық есептілігін 22 қыркүйектен кешіктірмей тапсыру қажет:
- ф. 328.00 – Тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш;
-
- ф. 851.00 – Жер учаскелерін пайдалану төлемінің ағымдағы төлемдері сомасын есептеу (егер жер пайдалану шарты жасалған немесе 2025 жылғы тамызда ҚПИ лицензиясы алынған болса);
-
- ф. 870.00 – Қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлем бойынша декларация (төлем көлемі 100 АЕК-ке дейін болған жағдайда және 2025 жылғы тамызда рұқсат алынған болса).
Сондай-ақ 2025 жылғы тамыз үшін мына төлемдерді жасау қажет:
ЕАЭО бойынша ҚҚС;
- акциз, соның ішінде ЕАЭО мүше мемлекеттерінен импортталған тауарларға;
- 2025 жылға қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлем (төлем көлемі 100 АЕК-ке дейін болған жағдайда).
