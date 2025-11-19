#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Қаржы

Қазақстанда салық есептілігі мен кейбір салықтарды төлеу мерзімі 20 қарашада аяқталады

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 10:14 Фото: pexels
Қазақстанда 2025 жылғы 20 қарашада салық есептілігін тапсыру және жанама салықтарды төлеу мерзімі аяқталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Параграф" ақпараттық жүйесі еске салады, 20 қараша 2025 жылға дейін міндетті түрде келесі әрекеттерді орындау қажет:

Салық есептілігінің келесі формаларын тапсыру:

  • 328.00 нысан – 2025 жылғы қазан айы үшін тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш;
  • 851.00 нысан – жер учаскелерін пайдалану ақысының ағымдағы төлемдері бойынша есеп (егер қазан 2025 жылы жер пайдалану шарты жасалған болса немесе ТПИ лицензиясы алынған болса);
  • 870.00 нысан – қоршаған ортаға теріс әсері үшін 2025 жылғы төлемдер бойынша декларация (қазан 2025 жылы рұқсат алынған жағдайда, төлем көлемі 100 МРП дейін).

Сонымен қатар төлеу қажет:

  • Қазан 2025 айына арналған ЖСН бойынша ЕАЭО КҚС;
  • Акциздер, оның ішінде ЕАЭО мүше мемлекеттерден импортталған тауарлар бойынша қазан айына;
  • Қазан 2025 айында рұқсатпен 100 МРП дейінгі төлем көлемі үшін қоршаған ортаға теріс әсер ақысы (2025 жылға).

Бұған дейін біз 2025 жылғы қарашада қандай салықтарды қашан төлеу керектігін хабарлаған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жұманғарин: Салық бойынша өткір ұсыныстардан біраз демалу қажет
12:22, Бүгін
Жұманғарин: Салық бойынша өткір ұсыныстардан біраз демалу қажет
Салық декларациясын тапсыру және бірқатар салықтарды төлеу мерзімі 20 наурызда аяқталады
10:30, 18 наурыз 2025
Салық декларациясын тапсыру және бірқатар салықтарды төлеу мерзімі 20 наурызда аяқталады
22 қыркүйекте салық есептілігін тапсыру және бірқатар салықтарды төлеу мерзімі аяқталады
14:13, 19 қыркүйек 2025
22 қыркүйекте салық есептілігін тапсыру және бірқатар салықтарды төлеу мерзімі аяқталады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: