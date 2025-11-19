Қазақстанда салық есептілігі мен кейбір салықтарды төлеу мерзімі 20 қарашада аяқталады
Қазақстанда 2025 жылғы 20 қарашада салық есептілігін тапсыру және жанама салықтарды төлеу мерзімі аяқталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Параграф" ақпараттық жүйесі еске салады, 20 қараша 2025 жылға дейін міндетті түрде келесі әрекеттерді орындау қажет:
Салық есептілігінің келесі формаларын тапсыру:
- 328.00 нысан – 2025 жылғы қазан айы үшін тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш;
- 851.00 нысан – жер учаскелерін пайдалану ақысының ағымдағы төлемдері бойынша есеп (егер қазан 2025 жылы жер пайдалану шарты жасалған болса немесе ТПИ лицензиясы алынған болса);
- 870.00 нысан – қоршаған ортаға теріс әсері үшін 2025 жылғы төлемдер бойынша декларация (қазан 2025 жылы рұқсат алынған жағдайда, төлем көлемі 100 МРП дейін).
Сонымен қатар төлеу қажет:
- Қазан 2025 айына арналған ЖСН бойынша ЕАЭО КҚС;
- Акциздер, оның ішінде ЕАЭО мүше мемлекеттерден импортталған тауарлар бойынша қазан айына;
- Қазан 2025 айында рұқсатпен 100 МРП дейінгі төлем көлемі үшін қоршаған ортаға теріс әсер ақысы (2025 жылға).
Бұған дейін біз 2025 жылғы қарашада қандай салықтарды қашан төлеу керектігін хабарлаған болатынбыз.
