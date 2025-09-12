#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
540.84
634.46
6.43
Әлем

Трамптың жақтасы Чарли Керкті өлтірді деген күдікке ілінген адамның аты-жөні белгілі болды

Трамптың жақтасы Чарли Керкті өлтірді деген күдікке ілінген адамның аты-жөні белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 20:59 Сурет: wikipedia/Чарли Кирк
Америкалық консервативті белсенді Чарли Кёрктің өліміне күдікті ретінде Юта штатының 22 жастағы тұрғыны Тайлер Робинсон танылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл ақпаратты New York Post басылымы құпия дереккөздерге сілтеме жасай отырып таратты.

"Бұл – Юта штатының 22 жастағы тұрғыны Тайлер Робинсон", – делінген ақпаратта.

АҚШ президенті Дональд Трамптың айтуынша, күдікті жақындарының бірі тарапынан құқық қорғау органдарына тапсырылған.


"Оны өте жақын адамы ұстап берген", – деді АҚШ президенті Fox & Friends бағдарламасында.

Трамптың айтуынша, күдіктінің әкесі бұл ақпаратты құқық қорғау органдарымен байланысы бар діни қызметкер арқылы жеткізген.

Чарки Кирк Трамптың ең сенімді серіктерінің бірі әрі ықпалды жастар белсендісі ретінде танылған. Ол 10 қыркүйек, сәрсенбі күні Юта университетінде сөз сөйлеп тұрған сәтінде белгісіз адам тарапынан атылып, қаза тапты. Күдіктіні ұстауға көмектескендерге ФБР сыйақы жариялады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Павел Дуров Чарли Керктің өліміне қатысты пікір білдірді
22:47, 12 қыркүйек 2025
Павел Дуров Чарли Керктің өліміне қатысты пікір білдірді
Тоқаевтың туристік аймақтарға қатысты сынынан кейін вице-премьер жолға шықты
19:23, 11 шілде 2025
Тоқаевтың туристік аймақтарға қатысты сынынан кейін вице-премьер жолға шықты
Қазақстанда асырап алу институтын жетілдіру ұсынылуда
13:57, 27 маусым 2025
Қазақстанда асырап алу институтын жетілдіру ұсынылуда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: