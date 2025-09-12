#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

Павел Дуров Чарли Керктің өліміне қатысты пікір білдірді

12.09.2025 22:47
Telegram мессенджерінің негізін қалаушылардың бірі Павел Дуров америкалық саяси белсенді Чарли Керктің Ютада өлтірілуін сөз бостандығына жасалған шабуыл деп атады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ол Telegram-дағы парақшасында жазды:

"Ол ашық пікірталас үшін күресті, ал шындықтың жаулары оны сол үшін жек көрді. Қазіргі таңда бүкіл әлемде пікір білдіру еркіндігіне шабуыл жасалып жатыр", – деді кәсіпкер.

Дуровтың айтуынша, егер сөз бостандығынан айырылсақ, артынан барлық басқа еркіндіктер де жоғалады. Ол Чарли Керктің бұл бағыттағы миссиясын жалғастыруға шақырды.

Чарки Кирк Трамптың ең сенімді серіктерінің бірі әрі ықпалды жастар белсендісі ретінде танылған. Ол 10 қыркүйек, сәрсенбі күні Юта университетінде сөз сөйлеп тұрған сәтінде белгісіз адам тарапынан атылып, қаза тапты. Күдіктіні ұстауға көмектескендерге ФБР сыйақы жариялады. Көп ұзамай, күдікті де анықталды, ол небәрі 22 жастағы бозбала.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
