Әлем

Дуров Чарли Кирктың өліміне қатысты нұсқаға күмән келтіріп, Францияның қатысы бар деген теорияны қолдады

Дуров Чарли Кирктың өліміне қатысты нұсқаға күмән келтіріп, Францияның қатысы бар деген теорияны қолдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 12:41 Сурет: Instagram/durov
"ВКонтакте" әлеуметтік желісі мен Telegram мессенджерінің негізін қалаушы Павел Дуров американдық консервативті белсенді Чарли Кирктың өліміне Францияның қатысы болуы мүмкін деген теорияға пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

X әлеуметтік желісінде (бұрынғы Twitter) кәсіпкер бұл теорияның "жақсы дәлелденгендей көрінетінін" жазды.

"Чарли Кирктің Эммануэль Макронның Франциясы туралы айтқан барлық сөздерін талдай отырып, журналист Кэндис (Оуэнстің) Францияның оның өліміне қатысы болуы мүмкін деген ақпаратын шындыққа жанасатын нұсқа деп санаймын. Чарли тіпті Францияға 300 пайыздық тариф енгізуді ұсынып, маған тағылған айыптар алынып тасталғанға дейін осылай болу керек деген", – деп жазды Дуров.

Айта кетейік, америкалық журналист Кэндис Оуэнс француз билігінің ішінде жүрген белгісіз дереккөзі өзіне хабарласып, консервативті белсенді Чарли Киркті өлтірген адам "француз легионының он үшінші бригадасында дайындықтан өткен" деп мәлімдегенін айтқан.

Чарки Кирк Трамптың ең сенімді серіктерінің бірі әрі ықпалды жастар белсендісі ретінде танылған. Ол 10 қыркүйек, сәрсенбі күні Юта университетінде сөз сөйлеп тұрған сәтінде белгісіз адам тарапынан атылып, қаза тапты. Күдіктіні ұстауға көмектескендерге ФБР сыйақы жариялады. Көп ұзамай, күдікті де анықталды, ол небәрі 22 жастағы бозбала.

Оқи отырыңыз
Павел Дуров Чарли Керктің өліміне қатысты пікір білдірді
22:47, 12 қыркүйек 2025
22:47, 12 қыркүйек 2025
Павел Дуров Чарли Керктің өліміне қатысты пікір білдірді
Дуров Францияның құқық қорғау органдарымен ынтымақтастыққа келісті
11:02, 13 қыркүйек 2024
11:02, 13 қыркүйек 2024
Дуров Францияның құқық қорғау органдарымен ынтымақтастыққа келісті
Францияда Telegram-ның негізін қалаушы Павел Дуров қамауға алынды
10:48, 25 тамыз 2024
10:48, 25 тамыз 2024
Францияда Telegram-ның негізін қалаушы Павел Дуров қамауға алынды
