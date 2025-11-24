Дуров Чарли Кирктың өліміне қатысты нұсқаға күмән келтіріп, Францияның қатысы бар деген теорияны қолдады
X әлеуметтік желісінде (бұрынғы Twitter) кәсіпкер бұл теорияның "жақсы дәлелденгендей көрінетінін" жазды.
"Чарли Кирктің Эммануэль Макронның Франциясы туралы айтқан барлық сөздерін талдай отырып, журналист Кэндис (Оуэнстің) Францияның оның өліміне қатысы болуы мүмкін деген ақпаратын шындыққа жанасатын нұсқа деп санаймын. Чарли тіпті Францияға 300 пайыздық тариф енгізуді ұсынып, маған тағылған айыптар алынып тасталғанға дейін осылай болу керек деген", – деп жазды Дуров.
Айта кетейік, америкалық журналист Кэндис Оуэнс француз билігінің ішінде жүрген белгісіз дереккөзі өзіне хабарласып, консервативті белсенді Чарли Киркті өлтірген адам "француз легионының он үшінші бригадасында дайындықтан өткен" деп мәлімдегенін айтқан.
After reviewing everything Charlie Kirk has ever said about Macron’s France, I find Candace’s info about French involvement in his death entirely plausible.— Pavel Durov (@durov) November 23, 2025
Charlie even called for 300% tariffs on France until the charges against me were dropped: https://t.co/6JLy6PzNqS 🙏 https://t.co/qm6Laz0cfI
Чарки Кирк Трамптың ең сенімді серіктерінің бірі әрі ықпалды жастар белсендісі ретінде танылған. Ол 10 қыркүйек, сәрсенбі күні Юта университетінде сөз сөйлеп тұрған сәтінде белгісіз адам тарапынан атылып, қаза тапты. Күдіктіні ұстауға көмектескендерге ФБР сыйақы жариялады. Көп ұзамай, күдікті де анықталды, ол небәрі 22 жастағы бозбала.