Америкалық екі айлық ұлын аштан өлтірді
Mirror басылымының мәліметінше, ер адам баласын тамақтандыруға "міндетті емес" деп есептеген. Ата-анасы сәбиді перзентханадан шыққаннан кейін екі ай бойы бірде-бір рет дәрігерге апармаған. Дәрігерлер бар күшін салғанымен, қатты әлсіреген нәрестені аман алып қалу мүмкін болмады.
Басылым дерегінше, баланың анасы — Ширли Мэтьюз де сәбиін тамақтандырудан бас тартқан. Ол да дәл осындай айып бойынша 20 жылға бас бостандығынан айырылды.
Судья Аманда Бэксли үкімді жариялау кезінде қылмыс жасалған сәтте қолданыста болған заңнама бұдан да қатаң жаза тағайындауға мүмкіндік бермегеніне өкініш білдірді. Ол Алабама штатында балаларға қатыгездік танытқандарға қатысты заңдар қатаңдатылғанын, бірақ бұл өзгерістер өткен істерге кері әсер етпейтінін атап өтті.
БАҚ бұл оқиғаның АҚШ-та балаларға жасалған қатыгездікке байланысты резонанс тудырған бірнеше істің бірі болғанын жазды.
Бұған дейін Ресейде үш баласын балтамен ұрып өлтірген 30 жастағы ана түрме жазасынан босатылуы мүмкін екенін жазғанбыз.