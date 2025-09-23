#Қазақстан
Әлем

Үш баласын балтамен ұрып өлтірген 30 жастағы ана түрме жазасынан босатылуы мүмкін

Үш баласын балтамен ұрып өлтірген 30 жастағы ана түрме жазасынан босатылуы мүмкін
2025 жылдың сәуір айында Канскіде (Ресей)
2025 жылдың сәуір айында Канскіде (Ресей) жаға ұстатарлық жағдай болды. Безбүйрек ана үш баласын балталап тастаған, кенжесі небәрі жеті айлық нәресте еді, деп хабарлайды Zakon.kz.

НТВ телеарнасының ақпаратынша, Валентина Мытько 14 сәуірде төрт жасар қызын, тоғыз жасар және жеті айлық ұлдарын аяусыз өлтірді.

Алдымен әйел қызын тұншықтырып, артынша балтамен соққы берген. Бұдан кейін безбүйрек ана жеті айлық нәрестесі мен мектептен оралған 8 жасар ұлының басы мен денесіне балта салған. 

Қазір Валентина Мытько қамауда, бірақ көп ұзамай оны мәжбүрлеп емдеуге жібереді. Осылайша ол кісі өлтіргені үшін жазадан құтылады.

Сараптама әйелдің созылмалы психикалық бұзылудан зардап шегетінін және қылмыс кезінде не істеп жатқанын түсінбегенін көрсетті.

Бұған дейін Ақтөбеде жастар мінген көлік жардан ұшып кете жаздағанын жазғанбыз

