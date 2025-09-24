#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
542.8
637.84
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
542.8
637.84
6.49
Әлем

Таиланд астанасының орталық көшесінде үлкен шұңқыр пайда болды

Тас жол, Таиланд, Банкок, шұңқыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 21:48 Сурет: pixabay
Бангкоктың орталығындағы Ваджир ауруханасының маңында жолдың бір бөлігі опырылып түсіп, салдарынан 50 метр тереңдіктегі үлкен шұңқыр пайда болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Bangkok Post газетінің хабарлауынша, оқыс оқиға видеоға түсіп қалған, одан асфальт төсемнің бір мезетте жер астына гүмп етіп түскенін, электр бағандарының ауада салбырап қалғанын көруге болады.  Көлік жүргізушілері дер кезінде шалт әрекет етіп, шұңқырға құламай қалады.

Үңірейген шұңқырға екі электр бағаны мен жол бойында тұрған полиция көлігі түсіп кеткені белгілі болды.

Басылым жергілікті биліктің жолдың іргелес учаскелеріндегі қозғалысты жедел реттеп, шектеу шараларын қабылдағанын атап өтеді. Медициналық мекеме науқастарды қабылдауды уақытша тоқтатып, жақын маңдағы ғимараттардан 3,5 мыңға жуық адам эвакуацияланған. Алдын ала келтірілген мәліметтерге сүйенсек, аурухана ғимаратына төтенше жағдай әсер етпеген.

Жолдың ортасына түсіп кетуіне не түрткі болғаны әлі анықталған жоқ. Мамандар оқиғаға қатысты тергеу шараларын жүргізуде.

Бұған дейін Өскеменде автомобиль көпірінің бір бөлігі опырылып түскені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Көшпенділер қаласы" Қонаев әкімдігінің меншігіне берілді: енді оның тағдыры қандай болмақ
15:06, 29 тамыз 2025
"Көшпенділер қаласы" Қонаев әкімдігінің меншігіне берілді: енді оның тағдыры қандай болмақ
"Бизнестің" белгілі бір түрі: Экология министрлігі полигондардың өртенуінің негізгі себептерін атады
14:08, 03 шілде 2025
"Бизнестің" белгілі бір түрі: Экология министрлігі полигондардың өртенуінің негізгі себептерін атады
Израиль Ирандағы атом электр станциясын нысанаға алды
13:15, 19 маусым 2025
Израиль Ирандағы атом электр станциясын нысанаға алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: