Ресейде көшеде жүрген аю тұрғындардың зәресін алды
Сурет: pixabay
2025 жылғы 7 қазан күні таңертең Ресейдің Курильск қаласының орталық көшесіне аю жүгіріп шыққан, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қала тұрғындары мен қонақтарына жабайы аңмен кездесудің қауіптілігі туралы Курильск муниципалдық округінің әкімдігі өздерінің әлеуметтік желілерінде жедел ескерту жариялаған.
Әкімдік аюға жақындамауға, оны суретке түсіруге тырыспауға және балаларға мұқият болуға кеңес берді.
"Аюмен кездескен жағдайда сабыр сақтаңыз, асықпай артқа шегініңіз, жүгірмеңіз", – делінген әкімдік ақпаратында.
Бұған дейін Новосібір зоопаркіндегі өрт кезінде жануарлар тірідей жанып кеткенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript