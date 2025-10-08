#Қазақстан
Әлем

Ресейде көшеде жүрген аю тұрғындардың зәресін алды

Ресейдегі аю, жыртыш, аң, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 12:57 Сурет: pixabay
2025 жылғы 7 қазан күні таңертең Ресейдің Курильск қаласының орталық көшесіне аю жүгіріп шыққан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қала тұрғындары мен қонақтарына жабайы аңмен кездесудің қауіптілігі туралы Курильск муниципалдық округінің әкімдігі өздерінің әлеуметтік желілерінде жедел ескерту жариялаған.

Әкімдік аюға жақындамауға, оны суретке түсіруге тырыспауға және балаларға мұқият болуға кеңес берді.

"Аюмен кездескен жағдайда сабыр сақтаңыз, асықпай артқа шегініңіз, жүгірмеңіз", – делінген әкімдік ақпаратында.

Бұған дейін Новосібір зоопаркіндегі өрт кезінде жануарлар тірідей жанып кеткенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
