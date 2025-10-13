#Қазақстан
Әлем

Норвегияда тәтті мен газдалған сусынның жарнамасына тыйым салынуына кәсіпкерлер наразылық білдіруде

Кәмпит, тәтті, дәмді, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 12:55 Сурет: pixabay
Норвегиядағы азық-түлік және сусын өндірушілер конфедерациясы ЕЭА (Еуропалық экономикалық аймақ) ережелеріне қайшы келеді деп есептеп, жаңа жарнамаға тыйым салу ережесіне байланысты ESA бақылау органына шағым түсірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жергілікті NRK басылымының жазуынша, қазан айының соңында күшіне енетін жаңа қаулыға сәйкес, 18 жасқа толмағандарға бағытталған жарнама түрлеріне кәмпит, газдалған және энергетикалық сусындар, балмұздақ пен басқа да тәттілерді енгізуге тыйым салынады.

Норвегиядағы Азық-түлік және сусын өндірушілер конфедерациясының басшысы Петтер Хаас Брубакк бұл тыйымның шектен тыс екенін айтып, оның мәтініндегі тұжырымдар тым бұлыңғыр, ал бұл өз кезегінде бизнеске белгісіздік туғызады,- деп мәлімдеді.

Оған жауап ретінде Норвегияның денсаулық сақтау министрі Ян Кристиан Вестре жаңа ережелерге бейімделу үшін компанияларға екі жылдық өтпелі кезең берілетінін айтты.

Бұған дейін мыңдаған палестиналықтардың Газа секторының солтүстігіне қарай үдере бет алғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Қазақстанда букмекерлік кеңселердің сыртқы жарнамасына тыйым салынады ма
14:26, 11 қазан 2023
14:26, 11 қазан 2023
Қазақстанда букмекерлік кеңселердің сыртқы жарнамасына тыйым салынады ма
Шетелдегі ресейліктерге қашықтан жұмыс істеуге тыйым салу жобасы РФ Мемлекеттік Думасына жіберіледі
10:40, 15 желтоқсан 2022
10:40, 15 желтоқсан 2022
Шетелдегі ресейліктерге қашықтан жұмыс істеуге тыйым салу жобасы РФ Мемлекеттік Думасына жіберіледі
Қазақстанда вейпке мүлде тыйым салынуы мүмкін
17:13, 29 шілде 2023
17:13, 29 шілде 2023
Қазақстанда вейпке мүлде тыйым салынуы мүмкін
