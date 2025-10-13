Норвегияда тәтті мен газдалған сусынның жарнамасына тыйым салынуына кәсіпкерлер наразылық білдіруде
Жергілікті NRK басылымының жазуынша, қазан айының соңында күшіне енетін жаңа қаулыға сәйкес, 18 жасқа толмағандарға бағытталған жарнама түрлеріне кәмпит, газдалған және энергетикалық сусындар, балмұздақ пен басқа да тәттілерді енгізуге тыйым салынады.
Норвегиядағы Азық-түлік және сусын өндірушілер конфедерациясының басшысы Петтер Хаас Брубакк бұл тыйымның шектен тыс екенін айтып, оның мәтініндегі тұжырымдар тым бұлыңғыр, ал бұл өз кезегінде бизнеске белгісіздік туғызады,- деп мәлімдеді.
Оған жауап ретінде Норвегияның денсаулық сақтау министрі Ян Кристиан Вестре жаңа ережелерге бейімделу үшін компанияларға екі жылдық өтпелі кезең берілетінін айтты.
