Қоғам

Қазақстанда азық-түлік бағасының өсуі тоқтады

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 16:56 Фото: Zakon.kz
Қазақстандағы тұтынушылық инфляция біртіндеп баяулап келеді, бұл әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарларының бағасына қатысты жаңа деректермен расталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазан айында тұтыну себетінің жалпы жылдық инфляциясы 12,6%-ды құрады, алайда негізгі азық-түлік өнімдері бағасының динамикасын жан-жақты талдау күрделі жағдайды көрсетеді.

Жыл ішінде (2025 жылғы қараша – 2024 жылғы қараша) әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарларының (СМАТ) бағасы орта есеппен 10,1%-ға өскен.

ҚР АСПиР БНС деректеріне сәйкес, 2025 жылдың басынан (қаңтардан қарашаға дейін) бағаның өсуі 8,5% (индекс 108,5%) құрады.

Қысқа мерзімді кезеңде, 4–11 қараша аралығында, СМАТ бағасы өте аз ғана өскен – тек 0,1%.

Қай өнімдер жылдам қымбаттап жатыр?

Жыл ішінде (2024 жылғы 5 қарашамен салыстырғанда) СМАТ бағасының өсуі біркелкі емес болды.

Азық-түлік себетін елеулі қымбаттатқан бірнеше өнім бар:

  • Сиыр еті (иық-бұғана бөлігі) – 26,6% қымбаттаған.
  • Күнбағыс майы – 24,9% өскен.
  • Көкөністер инфляциялық қысымға ұшыраған: сәбіз – 19,7%, бас капуста – 17,1%.
  • "Тұрмыстық тауарлар тобында тұз (+14,9%) және қарақұмық (+11,7%) бағасының өскені байқалады."
  • Басқа мал өнімдері арасында тауық еті (+14,3%), сары май (+13,2%) және айран (+10,4%) айтарлықтай қымбаттаған.

Жылдық дефляция: бағаның төмендеуі бойынша рекордтар

Аталған жылдық кезеңде жалпы инфляцияға қарамастан, үш негізгі өнім бағасы төмендеді:

  • Күріш – 13,9% арзандаған.
  • Рожки – 3,2% төмендеген.
  • Бірінші сұрыпты бидай ұны – 1,3% арзандаған.

Қараша айындағы апталық баға динамикасы

Апталық динамиканы (4–11 қараша) талдау өсу қарқысының бәсеңдегенін көрсетеді:

Тауық еті (+0,6%), күнбағыс майы (+0,4%), қарақұмық, айран және жұмыртқа (+0,3%) жеңіл ғана қымбаттаған.

Сол аптада жеті әлеуметтік маңызды өнім арзандаған: сәбіз (-0,7%), бас капуста (-0,5%), күріш (-0,2%), тұз, қант, сары май және рожки (-0,1%).

Ұн, нан, сиыр еті, ірімшік және пияз бағасы тұрақты қалыпта немесе аз өзгерген.

Қорыта айтқанда, азық-түлік бағасының жылдық өсу қарқыны әлі де жоғары болса да, әсіресе ет және көкөніс сегменттерінде, қарашаның бірінші аптасындағы динамика бағаның тұрақтана бастағанын көрсетеді.

Айта кетейік, Қазақстан үкіметі әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарлары ұғымынан бас тартуды жоспарлап отыр, бірақ сауда үстеме бағасына бақылауды сақтап, нақты көмек көрсетуді күшейтуді көздеп отыр.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
