Қазақстанда әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауарларының тізбесі едәуір кеңейтіледі
Бұйрық жобасы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбесін 19 атаудан 33 атауға дейін кеңейтуді көздейді.
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің жаңартылған тізіміне келесі позицияларды қосу ұсынылады: қызанақ, қияр, алма, сүйектері бар сиыр еті, сүйексіз сиыр еті, тартылған ет, сүйектері бар қой еті, жаңа піскен немесе салқындатылған балық, балмұздақ, ультра пастерленген сүт, қаймақ, қатты ірімшік, қара шай.
Министрлік әрбір ұстаным бизнес-қоғамдастықпен, кәсіпкерлер палатасымен және мемлекеттік органдармен қосымша талқыланатынын түсіндірді.
Ұсынылатын әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбесі:
- Бірінші сұрыпты бидай ұны
- Бірінші сұрыпты ұннан жасалған бидай наны (қалыптық)
- Мүйіздер (салмақ)
- Қарақұмық жармасы (ядро, салмақ)
- Ұнтақталған күріш (дөңгелек дәнді, таразы)
- Картоп
- Сәбіз асханасы
- Пияз
- Ақ қырыққабат
- Қызанақ
- Қияр
- Алма
- Ақ қант-түйіршіктелген қант
- Күнбағыс майы
- Сүйектері бар сиыр еті
- Сүйексіз сиыр еті
- Тартылған ет
- Сүйектері бар қой еті
- Сүйектері бар жылқы еті
- Жаңа піскен немесе салқындатылған балық (қарақұйрық, крестьян тұқы, көксерке, шортан, тұқы, рипус)
- Балмұздақ (көксерке, Поллок, хек, камбала, скумбрия, тұқы)
- Тауық еті (жамбас, барабан таяқшасы, тауық еті)
- Тауықтар
- Пастерленген сүт 2,5% май жұмсақ қаптамада
- Ультра пастерленген, зарарсыздандырылған сүт
- Айран 2,5% май
- Қаймақ
- Сүзбе: 5-9% май
- Қатты ірімшік
- Сары май
- Тауық жұмыртқасы (I санат)
- Қара шай
- Ас тұзы ("Экстра" қоспағанда).
"Бағаның өсуін тежеу және базалық азық-түлік өнімдерінің қолжетімділігін арттыру мақсатында мемлекет әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбесін кеңейту мәселесін қарауда",- делінген ақпаратта.
Ведомство атап өткендей, тізбені кеңейту азық-түлік инфляциясын тежеуге, халық үшін әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының қолжетімділігін қамтамасыз етуге, ішкі нарықтағы азық-түлік қауіпсіздігі мен тұрақтылықты нығайтуға, тауарлардың жекелеген санаттарының отандық өндірісін дамытуды ынталандыруға, баға белгілеудің ашықтығын арттыруға және алыпсатарлық факторларды қысқартуға ықпал ететін болады.
Құжат 19 желтоқсанға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.