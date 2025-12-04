#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
503.89
587.54
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
503.89
587.54
6.48
Қоғам

Еңбек министрлігі "Светлый путь" бағдарламасы туралы ақпаратты жоққа шығарды

Еңбек министрлігі &quot;Светлый путь&quot; бағдарламасы туралы ақпаратты жоққа шығарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 18:00 Сурет: gov.kz
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде таралған "Светлый путь" бағдарламасы туралы тараған ақпаратқа қатысты түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, бұл ақпарат шындыққа жанаспайды.

"Бейтаныс адамдар deepfake технологиясын қолданып, әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі инфлюенсерлермен бірлесіп "Светлый путь" бағдарламасын іске қосты деген жалған мәлімет берілген бейнеролик жариялап жатыр. Онда бұл бағдарлама азаматтарға пайда табуға және олардың әл-ауқатын жақсартуға мүмкіндік береді деп көрсетілген". Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Министрлік Deepfake технологиясы жасанды интеллект көмегімен фото, аудио немесе бейнематериалда бір адамның бет-бейнесін екінші адамның түріне ауыстырып, синтетикалық контент жасауға мүмкіндік беретінін еске салды.

"Егер сіз осындай жағдайға тап болсаңыз, тексерілмеген дереккөздерден келген бейне және аудиожазбаларға сенбеуіңізді, оларды таратпауыңызды, сондай-ақ күмәнді сілтемелерге өтпеуіңізді сұраймыз. Бұл – жеке деректеріңіздің алаяқтардың қолына түсу қаупін болдырмау үшін маңызды", - делінген хабарламада.

Сондай-ақ ведомство жалған ақпарат тарату заң бойынша жазаланатынын ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Кошта визалық режимді жеңілдету туралы айтты
19:54, Бүгін
Кошта визалық режимді жеңілдету туралы айтты
ҚР Еңбек министрлігі ҚҚС төлемдерін енгізу туралы қауесетті жоққа шығарды
11:12, 19 қараша 2023
ҚР Еңбек министрлігі ҚҚС төлемдерін енгізу туралы қауесетті жоққа шығарды
Желідегі зейнетақы төлемдерін қайта есептеу жайлы ақпарат жалған - Еңбек министрлігі
21:16, 31 наурыз 2023
Желідегі зейнетақы төлемдерін қайта есептеу жайлы ақпарат жалған - Еңбек министрлігі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: