Қазақстандағы әлеуметтік маңызды азық-түлік: баға өсімі мен аймақтық ерекшеліктер
Қазақстан Республикасының Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес, биылғы жылдың басынан бері азық-түлік бағасы 8,3% өсті, бұл негізгі өнімдердің ұзақ мерзімді қымбаттау тенденциясын көрсетеді.
Ең қымбат өнім: ет пен май
Бағаның өсуіне ең үлкен әсер ететіндер – ет және өсімдік майлары. Биылдан бастап сиыр еті 25,7%-ға, сәбіз 17,2%-ға, күнбағыс майы 15,7%-ға, ал қарақұмық 12,7%-ға қымбаттады.
Ең жоғары өсім күнбағыс майы (жыл бойында 26,8%) және сиыр етінде (26,5%) тіркелді.
Арзан өнім: дәнді дақылдар мен макарон өнімдері
Жалпы бағаның өсуіне қарамастан кейбір өнімдер арзандаған. Соңғы бір жылда күріш 15%-ға, рожки 2,8%-ға, ұн 1,8%-ға арзандады. Соңғы аптада пияз (-1,4%), қырыққабат (-0,5%), сәбіз (-0,4%) және қант (-0,4%) бағалары да аздап төмендеген.
Инфляция географиясы
Баға өсімі өңірлерде біркелкі таралмаған.
Жезқазған: жылдық өсім – 16,7%, күнбағыс майы 44,2%-ға қымбаттап, литрі 945 теңгеге жетіп, елдегі ең қымбат өнімге айналды.
Ақтөбе: баға 16,4%-ға өсті, күнбағыс майы 37,7%-ға қымбаттады.
Семей: жалпы баға 13,3%-ға өсті, қалалық нарықта сиыр еті 38,4%-ға қымбаттады.
Бұл көрсеткіштер инфляциялық қысым әсіресе елдің орталық және шығыс өңірлерінде айтарлықтай сезілетінін көрсетеді.
Баға рекордтары
Аймақтардағы кейбір өнімдердің бағасы шарықтап отыр:
Ақтауда сары май – 6548 теңге/кг.
Солтүстік өңірде ұн – 306 теңге/кг.
Көкшетауда ең қымбат нан – 255 теңге/буханка.
Ақтауда сиыр еті – 3480 теңге/кг.
Семейде қант – 461 теңге/кг.
Қонаевта жұмыртқа – 638 теңге/ондық.
Атырауда картоп – 219 теңге/кг.
Айта кетейік, қыркүйекте Сауда және интеграция министрі Арман Шаккалиев әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізімін "көзқарастан өткен" деп атап, азық-түлік ваучерлерін енгізу жоспарын жариялаған еді.