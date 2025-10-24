#Қазақстан
Қоғам

Қазақстандағы әлеуметтік маңызды азық-түлік: баға өсімі мен аймақтық ерекшеліктер

Люди на кассе, касса, кассир, кассиры, супермаркет, маркет, оплата, продукты, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 16:35 Фото: freepik
Қазан ортасына қарай Қазақстандағы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы қайтадан өсім көрсетіп, жылдық инфляция 10,3%-ға жетті. Ал қыркүйек басында бұл көрсеткіш 9,6% болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Республикасының Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес, биылғы жылдың басынан бері азық-түлік бағасы 8,3% өсті, бұл негізгі өнімдердің ұзақ мерзімді қымбаттау тенденциясын көрсетеді.

Ең қымбат өнім: ет пен май

Бағаның өсуіне ең үлкен әсер ететіндер – ет және өсімдік майлары. Биылдан бастап сиыр еті 25,7%-ға, сәбіз 17,2%-ға, күнбағыс майы 15,7%-ға, ал қарақұмық 12,7%-ға қымбаттады.

Ең жоғары өсім күнбағыс майы (жыл бойында 26,8%) және сиыр етінде (26,5%) тіркелді.

Арзан өнім: дәнді дақылдар мен макарон өнімдері

Жалпы бағаның өсуіне қарамастан кейбір өнімдер арзандаған. Соңғы бір жылда күріш 15%-ға, рожки 2,8%-ға, ұн 1,8%-ға арзандады. Соңғы аптада пияз (-1,4%), қырыққабат (-0,5%), сәбіз (-0,4%) және қант (-0,4%) бағалары да аздап төмендеген.

Инфляция географиясы

Баға өсімі өңірлерде біркелкі таралмаған.

Жезқазған: жылдық өсім – 16,7%, күнбағыс майы 44,2%-ға қымбаттап, литрі 945 теңгеге жетіп, елдегі ең қымбат өнімге айналды.

Ақтөбе: баға 16,4%-ға өсті, күнбағыс майы 37,7%-ға қымбаттады.

Семей: жалпы баға 13,3%-ға өсті, қалалық нарықта сиыр еті 38,4%-ға қымбаттады.

Бұл көрсеткіштер инфляциялық қысым әсіресе елдің орталық және шығыс өңірлерінде айтарлықтай сезілетінін көрсетеді.

Баға рекордтары

Аймақтардағы кейбір өнімдердің бағасы шарықтап отыр:

Ақтауда сары май – 6548 теңге/кг.

Солтүстік өңірде ұн – 306 теңге/кг.

Көкшетауда ең қымбат нан – 255 теңге/буханка.

Ақтауда сиыр еті – 3480 теңге/кг.

Семейде қант – 461 теңге/кг.

Қонаевта жұмыртқа – 638 теңге/ондық.

Атырауда картоп – 219 теңге/кг.

Айта кетейік, қыркүйекте Сауда және интеграция министрі Арман Шаккалиев әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізімін "көзқарастан өткен" деп атап, азық-түлік ваучерлерін енгізу жоспарын жариялаған еді.

