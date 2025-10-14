#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Әлем

Мексикалық БАҚ Димаш Құдайбергеннің концерті жайында жарыса жазуда

Димаш Құдайберген, ҚР - Қырғыз Халық әншісі, Танымал тұлға, Мекикадағы концерт, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 10:12 Сурет: dimashnews
Димаш Құдайбергеннің Мексикадағы алғашқы жеке концерттері тек әншінің жанкүйерлері арасында ғана емес, жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының да зор қызығушылығын тудырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәселен, алғашқы концерт қарсаңында "adn Noticias" телеарнасы Димашты арнайы сұхбатқа шақырды. Бағдарлама жүргізушісі Габриэль Эрнандес көрермендермен өз әсерімен бөлісіп, былай деді:

"Елестетіп көріңіздерші, қазақ әншісі әрі композитор Димаш Құдайберген дәл қазір Мехикода! Ұзақ жылдар бойына күткен әншіміз "Dears" атты фан-клубтың еңбегінің нәтижесінде өз жанкүйерлерімен табысты. Димаш өзінің әлемдік деңгейдегі танымалдығын дәлелдеп, Auditorio Nacional залын санаулы минуттарда, ал Palacio de los Deportes-ті одан да жылдам уақытта толтырды".

Сурет: dimashnews

Бұл ретте, бірінші концерттен кейін Televisa Espectáculos телеарнасы өз репортажында ерекше әсермен бөлісті:

"Димаш Құдайберген концерт залын адамзатқа үндеу жолдайтын ерекше даусымен таңғалдырды. Әлем мойындаған оның әуендері бір арнаға жиналған ондаған мың көрерменнің жүрегін тербетті. "Stranger" ("Бейтаныс") деп аталатын турына қарамастан, Димаш мексикалықтар үшін бөтен емес. Көрермен оны ерекше ықыласпен, шынайы сүйіспеншілікпен қарсы алды".

Сурет: dimashnews

Мексиканың беделді El Economista Mexico газеті "Димаш Құдайберген Мексикада: музыка: Қазақстанмен мәдени және дипломатиялық көпір" атты мақаласында концерттердің маңызды мәдени және геосаяси қырларына тоқталды:

"Әлемнің түкпір-түкпірінде мыңдаған тыңдарманы бар Димаш өз елінің мәдени елшісі ретінде танылды. Ол Орталық Азия өнерінің байлығын алуан түрлі аудиторияға жеткізе алды. Оның ерекше стилі – опера, заманауи поп және дәстүрлі қазақ музыкасының үйлесімі – мексикалық тыңдарманға қазақ мәдениеті мен ұлттық болмысын сезінуге мүмкіндік берді.

Сурет: dimashnews

Еске салсақ, әйгілі әнші Димаш Құдайберген Мексикада 8 қазан күні Auditorio Nacional сахнасында өнер көрсетті, ал 10 қазанда Palacio de los Deportes аренасында екі сағаттан астам уақытқа созылатын концерт өткізеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайбергеннің Мексикадағы концертінің билеттері небәрі 8 минуттың ішінде сатылып кетті
10:46, 09 қазан 2025
Димаш Құдайбергеннің Мексикадағы концертінің билеттері небәрі 8 минуттың ішінде сатылып кетті
Димаш Құдайберген Куала-Лумпурда концерт бермекші
23:03, 21 маусым 2023
Димаш Құдайберген Куала-Лумпурда концерт бермекші
Димаш Құдайбергеннің концерті мен хоккей матчы кезінде арнайы автобустар жолға шығады
19:33, 12 қыркүйек 2024
Димаш Құдайбергеннің концерті мен хоккей матчы кезінде арнайы автобустар жолға шығады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: