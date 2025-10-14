Мексикалық БАҚ Димаш Құдайбергеннің концерті жайында жарыса жазуда
Мәселен, алғашқы концерт қарсаңында "adn Noticias" телеарнасы Димашты арнайы сұхбатқа шақырды. Бағдарлама жүргізушісі Габриэль Эрнандес көрермендермен өз әсерімен бөлісіп, былай деді:
"Елестетіп көріңіздерші, қазақ әншісі әрі композитор Димаш Құдайберген дәл қазір Мехикода! Ұзақ жылдар бойына күткен әншіміз "Dears" атты фан-клубтың еңбегінің нәтижесінде өз жанкүйерлерімен табысты. Димаш өзінің әлемдік деңгейдегі танымалдығын дәлелдеп, Auditorio Nacional залын санаулы минуттарда, ал Palacio de los Deportes-ті одан да жылдам уақытта толтырды".
Сурет: dimashnews
Бұл ретте, бірінші концерттен кейін Televisa Espectáculos телеарнасы өз репортажында ерекше әсермен бөлісті:
"Димаш Құдайберген концерт залын адамзатқа үндеу жолдайтын ерекше даусымен таңғалдырды. Әлем мойындаған оның әуендері бір арнаға жиналған ондаған мың көрерменнің жүрегін тербетті. "Stranger" ("Бейтаныс") деп аталатын турына қарамастан, Димаш мексикалықтар үшін бөтен емес. Көрермен оны ерекше ықыласпен, шынайы сүйіспеншілікпен қарсы алды".
Сурет: dimashnews
Мексиканың беделді El Economista Mexico газеті "Димаш Құдайберген Мексикада: музыка: Қазақстанмен мәдени және дипломатиялық көпір" атты мақаласында концерттердің маңызды мәдени және геосаяси қырларына тоқталды:
"Әлемнің түкпір-түкпірінде мыңдаған тыңдарманы бар Димаш өз елінің мәдени елшісі ретінде танылды. Ол Орталық Азия өнерінің байлығын алуан түрлі аудиторияға жеткізе алды. Оның ерекше стилі – опера, заманауи поп және дәстүрлі қазақ музыкасының үйлесімі – мексикалық тыңдарманға қазақ мәдениеті мен ұлттық болмысын сезінуге мүмкіндік берді.
Сурет: dimashnews
Еске салсақ, әйгілі әнші Димаш Құдайберген Мексикада 8 қазан күні Auditorio Nacional сахнасында өнер көрсетті, ал 10 қазанда Palacio de los Deportes аренасында екі сағаттан астам уақытқа созылатын концерт өткізеді.