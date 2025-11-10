#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайбергеннің анасы ұлының концертіндегі ерекше кадрлармен бөлісті

Димаш Кудайберген, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 13:55 Фото: Zakon.kz
Димаш Құдайбергеннің анасы - Светлана Айтбаева 2025 жылғы 9 қарашада әншінің Барселонада өткен концерттінде түсірілген ерекше бейнелермен бөлісті. Онда халықтың Димаш үндеген "бейбітшілік" ұранын бір ауыздан қолдағанын көруге болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Димаштың "Бір аспан астының тағдыры" шығармасы орындалған кезде аренаға жиналған сан мыңдаған адам бейбітшіліктің белгісі – ақ жалаудың символындай аппақ қолғап киіп, бейбітшілікті қолдайтынын білдіріп орындарынан тұрып кетті.

"Әлемге тек қана тыныштық керек! Бейбітшілік қажет! Адамзат соғысқа қарсы!...Өте әсерлі, жүректі толқытатын көрініс!",- делінген жазбада.

Бейне желіде кеңінен тарап, көптеген пікірлер жинады:

  • Жан бала! Әлемде бейбіт өмір орнасын!
  • Димаштың даусы – бейбітшіліктің үні!
  • Қазақ деген ұлтымызды әлемге паш еткен Димаш дені сау, бақытты болсын!
  • Қазақ елі осы бейбіт өмірді аңсаған, армандаған ел!
  • Димаш – ел тарихындағы қайталанбас тұлға! Құбылыс! Әлем әншісі ғана емес, әлемнің елшісі!!!

Бұған дейін Астанада 2026 жылы Қайрат Нұртастың концерті өтетінін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Димаштың анасы отбасылық фото жариялады
14:57, 12 қаңтар 2023
Димаштың анасы отбасылық фото жариялады
Димаш Құдайбергеннің анасы әншінің жанкүйерлеріне жүгінді
13:46, 26 мамыр 2025
Димаш Құдайбергеннің анасы әншінің жанкүйерлеріне жүгінді
"Келеді барлық әлем Астанаға!". Дүниежүзілік көшпенділер ойыны аясында Димаштың концерті өтеді
15:39, 20 шілде 2024
"Келеді барлық әлем Астанаға!". Дүниежүзілік көшпенділер ойыны аясында Димаштың концерті өтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: