Мәдениет және шоу-бизнес

Аңыз болып қалады: Қайрат Нұртас 2026 жылы Астанада өтетін концертін жариялады

Аңыз болып қалады: Қайрат Нұртас 2026 жылы Астанада өтетін концертін жариялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 10:23 Сурет: Instagram/kair_n
Қазақстандық әнші Қайрат Нұртас Астанадағы концертінің афишасын жариялады, ол бұл концерт ән тарихында "аңыз" болып қалатынына сенімді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Концерттің алғашқы аңдатпасын әнші өзінің Instagram желісіне жүктеді, дегенмен әзірге нақты күнін жасыра тұруды жөн көрген.

Әнші жариялаған аңдатпада: "The Legendary Concert. Kairat Nurtas. Astana. XX.XX.2026" и "Kezdeskenshe!", деп жазылған.

Сурет: Instagram/kair_n

Ел аузындағы алып-қашпа сөзге сүйенсек, ұйымдастырушылар концертті елордадағы ауқымды алаңдардың бірінде өткізуді жоспарлап отыр. Сонымен қатар, бұл 2026 жылғы ең үздік шоулардың бірі болуы мүмкін.

Бұған дейін Қаржы министрлігі 2025 жылдың шілде–қыркүйек айларында өткен ірі музыкалық шаралар бойынша алдын ала салық түсімдерінің қорытындысын шығарғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қайрат Нұртас інілерімен бала кезде түскен фотосын жариялады
14:45, 22 қазан 2023
Қайрат Нұртас інілерімен бала кезде түскен фотосын жариялады
Қайрат Нұртас Жұлдыз Әбдікәрімовамен бейне жариялады
13:28, 19 тамыз 2024
Қайрат Нұртас Жұлдыз Әбдікәрімовамен бейне жариялады
Қайрат Нұртас өз концертіне билет сатылымы бойынша рекорд жаңартты
20:14, 25 қыркүйек 2025
Қайрат Нұртас өз концертіне билет сатылымы бойынша рекорд жаңартты
