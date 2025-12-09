#Халық заңгері
Мәдениет және шоу-бизнес

Қайрат Нұртас кенже қызымен әсерлі бейне жариялап, көпшілікті тәнті етті

Қайрат Нұртас кенже қызымен әсерлі бейне жариялап, көпшілікті тәнті етті, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 13:16 Сурет: Instagram/kair_n
Қазақстандық әнші Қайрат Нұртас 2025 жылғы 8 желтоқсанда Instagram парақшасында кенже қызын көтеріп тұрған жан жылытарлық бейне жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әншінің жазбасы желіде кеңінен тарап, мыңдаған лайк жинады.

"Қызым, менің кішкентай Рәбиә Сұлтаным!",- деп жазды әнші бейненің астына.

Оқырмандар жарыса пікір жазып, сәбиге ізгі тілектерін білдіріп, әншінің отбасына береке тіледі.

  • Қайратты бөпелерімен қосып, Жұлдызымен қосып общий жақсы көре береміз)
  • Туу осыларды көрсем ағам мен жеңгемдей, бірге жүргендерін көрсем қуанып кетіп, ұрысып сөйлеспей, салмай қалса бірден алаңдап отырамын, бақытты болыңдаршы әйтеуір!
  • Бақытты болыңдар, сәби ғұмырлы болсын!
  • Қандай әсерлі бейне, керемет!
  • Тамаша! Сондай жақсы видео, Қайреке тағы бір мәрте әке атанғаның құтты болсын!

Бұған дейін әнші Айқын Төлепбергеннің бесінші мәрте әке атанғанын жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
