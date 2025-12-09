Қайрат Нұртас кенже қызымен әсерлі бейне жариялап, көпшілікті тәнті етті
Сурет: Instagram/kair_n
Қазақстандық әнші Қайрат Нұртас 2025 жылғы 8 желтоқсанда Instagram парақшасында кенже қызын көтеріп тұрған жан жылытарлық бейне жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әншінің жазбасы желіде кеңінен тарап, мыңдаған лайк жинады.
"Қызым, менің кішкентай Рәбиә Сұлтаным!",- деп жазды әнші бейненің астына.
Оқырмандар жарыса пікір жазып, сәбиге ізгі тілектерін білдіріп, әншінің отбасына береке тіледі.
- Қайратты бөпелерімен қосып, Жұлдызымен қосып общий жақсы көре береміз)
- Туу осыларды көрсем ағам мен жеңгемдей, бірге жүргендерін көрсем қуанып кетіп, ұрысып сөйлеспей, салмай қалса бірден алаңдап отырамын, бақытты болыңдаршы әйтеуір!
- Бақытты болыңдар, сәби ғұмырлы болсын!
- Қандай әсерлі бейне, керемет!
- Тамаша! Сондай жақсы видео, Қайреке тағы бір мәрте әке атанғаның құтты болсын!
Бұған дейін әнші Айқын Төлепбергеннің бесінші мәрте әке атанғанын жазған болатынбыз.
