#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Мәдениет және шоу-бизнес

Қайрат Нұртастың қызы оқырмандарын жаңа жазбасымен елжіретті

Қайрат Нұртастың қызы оқырмандарын жаңа жазбасымен елжіретті, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 13:55 Сурет: Instagram/kaalau__
Қазақстандық өнер иелері Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдукәрімованың қызы Алау желідегі парақшасына жаңа бейне жариялап, көпшілікке жылу сыйлады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бойжеткен өзіне айтылған қошемет сөздердің арасында ерекше ұнататыны бар екенін айтып, анасымен түскен кадрларын жариялады.

Ол үшін ең басты қошемет сөз: "Сен анаңа ұқсайсың".

Алаудың оқырмандары да белсенділік танытып, жылы сөздерін білдірді.

  • Анаңнан өткен сұлусың!
  • Көркің мен тік мінезің қатты ұқсаған!
  • Аумайсың ғой, аумайсың)
  • Жұлдыз2 нұсқасысың ғой

Бұған дейін Жұлдыз Әбдукәрімованың Астанадан анасына пәтер сыйлағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қайрат Нұртастың жұбайы Ресейді аралауда
15:07, 24 қараша 2025
Қайрат Нұртастың жұбайы Ресейді аралауда
Қайрат Нұртастың видеосы желіде дау тудырды
09:38, 05 маусым 2024
Қайрат Нұртастың видеосы желіде дау тудырды
Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімова отбасылық саяхатқа аттанды
13:56, 28 наурыз 2025
Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімова отбасылық саяхатқа аттанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: