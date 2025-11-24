#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Мәдениет және шоу-бизнес

Қайрат Нұртастың жұбайы Ресейді аралауда

Қайрат Нұртастың жұбайы Ресейді аралауда , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 15:07 Сурет: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Танымал қазақстандық әнші Қайрат Нұртастың әйелі - Жұлдыз Әбдікәрімова желідегі парақшасына Санкт-Петербург қаласынан кадрлар жариялады. Онда актриса Ресейдің тарихи музейлерінің бірі - Эрмитажға барған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көпбалалы ана алған әсерлері жайлы жанкүйерлерімен бөлісті.

Ол бұл жерді "уақытқа бағынбайтын мекен" деп атады.

"Әр зал, ғасырлар сынына төтеп берген өнердің тарихын үнсіз баяндап тұрғандай. Бұл жерде адам өзін емес, әлемнің сұлулығын көріп, тыңдай алады".Жұлдыз Әбдікәрімова

Өз кезегінде оқырмандар онлайн-экскурсия үшін Әбдікәрімова алғыстарын білдірді:

  • Ай Жұлдыз... жастық шақты еске түсірдің-ау, студент кезімде жиі барушедік
  • Қандай керемет! Сана сезімі биік, ой-өрісі кең Жұлдыз қыз!
  • Шыны керек, Петербургте тірі тұрған тарих бар екенін білмеппін! Рахмет, Жұлдыз!
  • Бұл жерді дәл суреттепсің. Тылсымға толы музей...
  • Құр бейнеден гөрі танымдық ақпарат та қосқаның жақсы болды

Бұған дейін Баян Алагөзованың тағы бір марапатқа ие болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қайрат Нұртас Жұлдыз Әбдікәрімовамен бейне жариялады
13:28, 19 тамыз 2024
Қайрат Нұртас Жұлдыз Әбдікәрімовамен бейне жариялады
Қайрат Нұртастың шаңырағында дүркірегін той өтті
15:46, 09 қазан 2025
Қайрат Нұртастың шаңырағында дүркірегін той өтті
Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімова отбасылық саяхатқа аттанды
13:56, 28 наурыз 2025
Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімова отбасылық саяхатқа аттанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: