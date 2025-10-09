#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Мәдениет және шоу-бизнес

Қайрат Нұртастың шаңырағында дүркірегін той өтті

Той, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 15:46 Сурет: Instagram/sarkenova.aigerim
Қазақстандық танымал әнші Қайрат Нұртастың әкесі – Нұртас Айдарбеков 60 жылдық мерейтойын дүркіретіп атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылдың 8 қазанында жұлдызды әулеттің отағасы 60 жасқа толды. Осыған орай, Алматыдағы мейрамханалардың бірінде мерекелік кеш өтті. Белгілі болғандай, тойға отандық шоу-бизнес өкілдері, туған-туыстар мен достар шақырылды.

Сурет: Instagram/sarkenova.aigerim

Мерекелік кештің сурет пен бейнежазбаларын алғашқылардың бірі болып Гүлзира Айдарбекованың келіні — блогер Айгерім Сәркенова (Қайраттың ортаншы ұлы Аянның жұбайы) жариялады.

Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімованың балалары Астанадан арнайы келіп, аталарын мерейтойымен құттықтады. Алайда жуырда бесінші рет ана атанған актриса Жұлдыз кадрлардан көріне қоймады.

Желідегі ағайынның ойы негізінен екіге жарылды. Бір тобы қуанышпен ортақтасып, ізгі тілектерін жаудырса, енді бірлері әулеттің үлкен келіні – Жұлдызды сұраумен болды.

  • Бір абысыны және оның ата анасы жоқ болған соң осындай тренд түсірмей ақ қойсағой
  • Жұлдыз бұл кісілермен жоқшылықта бірге болды. Сонша жыл жақсы болып, енді жаман болып қалды ма?
  • Қайрат байқұс жарқырап, бәрі соның арқасында көтерілді байыды, соңында Қайрат далада қалды не отбасы жоқ.
  • Жұлдыздың іші күймейді,ол өте ақылды дана әйел, күйеуі мен балаларын жіберіп отыр
  • Жұлдыз жаман келін болса бала шағасында жібермей араластырмас едіғой. Әр үйді өзінің сыры барғой. Біреуді жаман жақсы деп айту оңайғой..
  • Нұртастай ер азаматтар көп болсын ,Әйел қауымын сыйлап,құрметтеп Отбасыны басты құндылық деп тани білетін

Бұған дейін Димаш Құдайбергеннің Мексикадағы концертінің билеттері небәрі 8 минуттың ішінде сатылып кеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматылық фотограф елімізде сирек кездесетін құстардың бірегей суреттерін жариялады
16:35, Бүгін
Алматылық фотограф елімізде сирек кездесетін құстардың бірегей суреттерін жариялады
Қайрат Нұртас інілерімен бала кезде түскен фотосын жариялады
14:45, 22 қазан 2023
Қайрат Нұртас інілерімен бала кезде түскен фотосын жариялады
Қайрат Нұртастың видеосы желіде дау тудырды
09:38, 05 маусым 2024
Қайрат Нұртастың видеосы желіде дау тудырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: