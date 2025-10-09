Қайрат Нұртастың шаңырағында дүркірегін той өтті
2025 жылдың 8 қазанында жұлдызды әулеттің отағасы 60 жасқа толды. Осыған орай, Алматыдағы мейрамханалардың бірінде мерекелік кеш өтті. Белгілі болғандай, тойға отандық шоу-бизнес өкілдері, туған-туыстар мен достар шақырылды.
Сурет: Instagram/sarkenova.aigerim
Мерекелік кештің сурет пен бейнежазбаларын алғашқылардың бірі болып Гүлзира Айдарбекованың келіні — блогер Айгерім Сәркенова (Қайраттың ортаншы ұлы Аянның жұбайы) жариялады.
Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімованың балалары Астанадан арнайы келіп, аталарын мерейтойымен құттықтады. Алайда жуырда бесінші рет ана атанған актриса Жұлдыз кадрлардан көріне қоймады.
Желідегі ағайынның ойы негізінен екіге жарылды. Бір тобы қуанышпен ортақтасып, ізгі тілектерін жаудырса, енді бірлері әулеттің үлкен келіні – Жұлдызды сұраумен болды.
- Бір абысыны және оның ата анасы жоқ болған соң осындай тренд түсірмей ақ қойсағой
- Жұлдыз бұл кісілермен жоқшылықта бірге болды. Сонша жыл жақсы болып, енді жаман болып қалды ма?
- Қайрат байқұс жарқырап, бәрі соның арқасында көтерілді байыды, соңында Қайрат далада қалды не отбасы жоқ.
- Жұлдыздың іші күймейді,ол өте ақылды дана әйел, күйеуі мен балаларын жіберіп отыр
- Жұлдыз жаман келін болса бала шағасында жібермей араластырмас едіғой. Әр үйді өзінің сыры барғой. Біреуді жаман жақсы деп айту оңайғой..
- Нұртастай ер азаматтар көп болсын ,Әйел қауымын сыйлап,құрметтеп Отбасыны басты құндылық деп тани білетін
