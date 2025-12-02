#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Мәдениет және шоу-бизнес

Әнші Айқын Төлепберген бесінші мәрте әке атанды

Әнші Айқын Төлепберген бесінші мәрте әке атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 14:29 Сурет: Instagram/aikyn
43 жастағы қазақстандық әнші Айқын Төлепберген оқырмандарынан сүйінші сұрап, бесінші мәрте әке атанғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, дүниеге қыз бала келген. 2025 жылғы 1 желтоқсанда өмір есігін ашқан нәрестеге Ару есімі берілді. Осылайша, әншінің алғашқы некесін қоса алғанда, бес баласы бар: екі ұл мен үш қыз.

"Жұлдызыма үлкен алғыс. Мен сені сүйемін",- деп жазды ол ақжолтай хабарда.

Өз кезегінде, жұлдызды жұптың жанкүйерлері де дән риза болып, бауы берік болсын, айтып жатыр.

  • Бауы берік болсын, Айқынтай, Жұлдыз! Саналы, білімді, өнерлі болып өссін.
  • Бауы берік болсын! Ұйқысы тыныш, өмірі нұрлы болып, жүрегіне иман, бойына қайрат қонсын!
  • Бауы берік болсын! 1 желтоқсанда туылған қыз осал болмайды! Ең бастысы ғұмыры ұзақ, бақытты қыз болсын!

Бұған дейін Димаш Құдайберген Мысырдағы алғашқы жеке концертін өткізгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда дүкен ішінде басталған дау төбелеске ұласып, бойжеткеннің өліміне алып келді
16:57, Бүгін
Алматыда дүкен ішінде басталған дау төбелеске ұласып, бойжеткеннің өліміне алып келді
"Референдумға қатысу – пікіріңді білдіруге мүмкіндік": әнші Айқын дауыс берді
15:25, 06 қазан 2024
"Референдумға қатысу – пікіріңді білдіруге мүмкіндік": әнші Айқын дауыс берді
"Құлақтарыңды жабыңдар!". Әнші Айқын 100 мың теңгенің отшашуын атып көрсетті
12:49, 01 қаңтар 2025
"Құлақтарыңды жабыңдар!". Әнші Айқын 100 мың теңгенің отшашуын атып көрсетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: