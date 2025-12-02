Әнші Айқын Төлепберген бесінші мәрте әке атанды
43 жастағы қазақстандық әнші Айқын Төлепберген оқырмандарынан сүйінші сұрап, бесінші мәрте әке атанғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Белгілі болғандай, дүниеге қыз бала келген. 2025 жылғы 1 желтоқсанда өмір есігін ашқан нәрестеге Ару есімі берілді. Осылайша, әншінің алғашқы некесін қоса алғанда, бес баласы бар: екі ұл мен үш қыз.
"Жұлдызыма үлкен алғыс. Мен сені сүйемін",- деп жазды ол ақжолтай хабарда.
Өз кезегінде, жұлдызды жұптың жанкүйерлері де дән риза болып, бауы берік болсын, айтып жатыр.
- Бауы берік болсын, Айқынтай, Жұлдыз! Саналы, білімді, өнерлі болып өссін.
- Бауы берік болсын! Ұйқысы тыныш, өмірі нұрлы болып, жүрегіне иман, бойына қайрат қонсын!
- Бауы берік болсын! 1 желтоқсанда туылған қыз осал болмайды! Ең бастысы ғұмыры ұзақ, бақытты қыз болсын!
Бұған дейін Димаш Құдайберген Мысырдағы алғашқы жеке концертін өткізгенін жазғанбыз.
