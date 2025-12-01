#Халық заңгері
Мәдениет және шоу-бизнес

Шөл даланы сусындатты: Димаш Құдайберген Мысырдағы алғашқы жеке концертін өткізді

30 қарашада "The Pyramids Echo" атты алғашқы фестиваль аясында Димаш Құдайберген өзінің жеке концертін ұсынды.
30 қарашада "The Pyramids Echo" атты алғашқы фестиваль аясында Димаш Құдайберген өзінің жеке концертін ұсынды. Бұл Димаштың африка құрлығындағы Мысыр пирамидаларының етегінде алғашқы өнер көрсетуі, сонымен қатар ТМД елдерінен шыққан әртістің алғаш рет сахнаға шығуы болды.

Кештің сиқырлы жарығында, мифтер мен көне құпияларға толы пирамидалар әрбір әнге өзіндік ерекше тарих сыйлады.

"Әр туынды жеке бір шағын спектакль секілді, Димаш әрқайсысында басты рөлді сомдады: "Fire" мен "Smoke" композицияларындағы харизматикалық жігіт, "Любовь уставших лебедей" әніндегі шынайы сезімнің қадірін білетін ер адам, "When I`ve Got You" және "SOS d’un terrien en détresse" шығармаларында өмірдің ең қымбат нәрселерін бағалай алатын тұлға бейнесінде көрінді",- деп жазды әншінің баспасөз қызметі.

Сурет: dimashnews

Сонымен қатар, Араб түнінің әуезінде қазақтың халық аспаптары ерекше әсерлі естілді, дәстүрлі саз домбыра, қобыз және сыбызғыдан төгіліп, "Stranger", "Адай" күйі және "Тау ішінде", "Дурдараз", "Let it be" сияқты қазақ тіліндегі әндер біртұтас терең сиқырға айналып, көрермендерді шөл даланың арасымен жетелеп өткен іспетті.

Сурет: dimashnews

Өз кезегінде Димаш көрермендерді концерттің басынан соңына дейін баурап, финалда залға үшінші рет түсіп, биске "Weekend" шығармасын орындап, бұл тамаша мерекеге жарқын нүкте, жоқ, нүкте емес, көпнүкте қойды, өйткені алда әлі талай кездесулер мен концерттер күтіп тұр.

Бұған дейін Димаш Құдайбергеннің Мысырда түскен отбасылық суреті желіде кеңінен тарауда екенін жазғанбыз.

Жаңа континент, жаңа эмоциялар: Димаш Африканы "жаулауға" бет алды
18:38, 18 қараша 2025
18:38, 18 қараша 2025
Жаңа континент, жаңа эмоциялар: Димаш Африканы "жаулауға" бет алды
Димаш Құдайберген алғаш рет Испаниядағы Олимпиада стадионында концерт береді
13:04, 08 қараша 2025
13:04, 08 қараша 2025
Димаш Құдайберген алғаш рет Испаниядағы Олимпиада стадионында концерт береді
Димаш Құдайбергеннің Мысырда түскен отбасылық суреті желіде кеңінен тарауда
10:40, Бүгін
10:40, Бүгін
Димаш Құдайбергеннің Мысырда түскен отбасылық суреті желіде кеңінен тарауда
