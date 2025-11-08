Димаш Құдайберген алғаш рет Испаниядағы Олимпиада стадионында концерт береді
Әншінің жеке сайтының хабарлауынша, Бадалона муниципалдық спорт кешені (Бадалона Олимпиадалық стадионы деп те аталады) – Испания, Каталониядағы Бадалона қаласының Горг ауданындағы арена.
Арена 1992 жылғы жазғы Олимпиада ойындары үшін баскетбол турнирін өткізу орны ретінде арнайы салынған. Шамамен 13 000 көрерменге арналған стадионда ірі мәдени және музыкалық іс-шаралар, концерттер мен шоулар өткізіледі.
Сурет: dimashnews.com
Аренада 1992 жылғы жазғы Олимпиада ойындарының баскетбол турнирі және 1992 жылғы Олимпиада ойындарының баскетбол турнирі өтті. Аренаның жобасын Эстев Бонелл мен Франческ Риус атты сәулетшілер жасаған. Айта кету керек, олар осы ғимарат үшін 1992 жылы Еуропалық Одақтың заманауи сәулет сыйлығын алған болатын.
Бұл жерде Бруно Марс, Ленни Кравиц, Алисия Киз, Мэрилин Мэнсон, Анастэйша, Марк Энтони, Coldplay, Arctic Monkeys, Green Day және Muse сияқты танымал әртістер өнер көрсеткен.