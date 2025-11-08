#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайберген алғаш рет Испаниядағы Олимпиада стадионында концерт береді

Димаш Құдайберген алғаш рет Испаниядағы Олимпиада стадионында концерт береді, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2025 13:04 Сурет: Instagram/kudaibergenov.dimash
8 қарашада қазақстандық әртіс алғаш рет Olimpic Arena Badalona стадионында өнер көрсетеді. Димаш Құдайберген Испаниядағы алғашқы жеке концертін береді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әншінің жеке сайтының хабарлауынша, Бадалона муниципалдық спорт кешені (Бадалона Олимпиадалық стадионы деп те аталады) – Испания, Каталониядағы Бадалона қаласының Горг ауданындағы арена.

Арена 1992 жылғы жазғы Олимпиада ойындары үшін баскетбол турнирін өткізу орны ретінде арнайы салынған. Шамамен 13 000 көрерменге арналған стадионда ірі мәдени және музыкалық іс-шаралар, концерттер мен шоулар өткізіледі.

Сурет: dimashnews.com

Аренада 1992 жылғы жазғы Олимпиада ойындарының баскетбол турнирі және 1992 жылғы Олимпиада ойындарының баскетбол турнирі өтті. Аренаның жобасын Эстев Бонелл мен Франческ Риус атты сәулетшілер жасаған. Айта кету керек, олар осы ғимарат үшін 1992 жылы Еуропалық Одақтың заманауи сәулет сыйлығын алған болатын.

Бұл жерде Бруно Марс, Ленни Кравиц, Алисия Киз, Мэрилин Мэнсон, Анастэйша, Марк Энтони, Coldplay, Arctic Monkeys, Green Day және Muse сияқты танымал әртістер өнер көрсеткен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайбергенді әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған жанкүйерлері Барселона әуежайында қарсы алды
13:09, 06 қараша 2025
Димаш Құдайбергенді әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған жанкүйерлері Барселона әуежайында қарсы алды
Димаш Құдайберген АҚШ-та концерт өткізбек
09:55, 28 мамыр 2025
Димаш Құдайберген АҚШ-та концерт өткізбек
"КНЯЖИЧИ" ерлер хоры алғаш рет қазақ тілінде жеке концерт береді
16:31, 01 қазан 2025
"КНЯЖИЧИ" ерлер хоры алғаш рет қазақ тілінде жеке концерт береді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: