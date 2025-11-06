Димаш Құдайбергенді әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған жанкүйерлері Барселона әуежайында қарсы алды
Әншіні әуежайда қарсы алу үшін түрлі елдерден – Испания, Чили, Мексика, Аргентина, Эквадор және Бразилиядан келген жанкүйерлер жиналды. Фанаттар плакаттармен, жалаулармен және сыйлықтармен "Оле, оле-оле-оле, Димаш" деп айқайлап, кездесу сәтінде тікелей эфирлер жүргізді.
Жиналғандар арасында Чилилік әнші Пабло Ромеро да болды. Ол "My Name Is" телешоуының жартылай финалисі, онда ол Димаш Құдайбергеннің репертуарынан әндер орындаған болатын.
Фанаттар әншіге өз қолдарымен жасаған сыйлықтарын – портреттер мен тоқылған суреттерді сыйлаған. Димаш қарсы алушыларға қол бұлғап, сәлемдесті.
Әншінің жанкүйерлермен келесі кездесуі 8 қарашада – Барселонадағы Stranger концертінде өтеді.
