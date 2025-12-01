Димаш Құдайбергеннің Мысырда түскен отбасылық суреті желіде кеңінен тарауда
Фото: Zakon.kz
Қазақстандық әнші Димаш Құдайберген жанкүйерлерін отбасылық суретпен қуантты. Бұл жолы әнші мен оның жақындары Мысыр пирамидаланың фонында суретке түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлеуметтік желіде жарияланған суретке қысқаша мәтін де жазылған.
"Бүгінгі концерттен бір сурет".
Әншінің жанкүйерлері ізгі-тілектерін білдіріп, суреттен жылулық есіп тұрғанын жарысы жазды.
- Құдайдың бере салған, Құдайберген атаның отбасы! Қайда жүрсеңдерде, аман-есен болыңыздар!
- Қандай керемет көрініс! Әр кезде амандықта болыңыздар! Алтын баламыздың абыройы асқақтай берсін!!!
- Отбасы мен бірліктің үлгісі үшін рақмет
- Бақытты отбасы, нағыз қазақ батырлары, аман болыңыздар!
Бұған дейін отандық мәдениет қайраткерлеріне Шыңғыс Айтматов атындағы халықаралық сыйлық табысталғанын жазғанбыз.
