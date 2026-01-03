#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайбергеннің жалғыз қарындасы жұбайымен бірге әсерлі кадрларын көрсетті

03.01.2026 15:56
Әлемге танымал қазақстандық орындаушы Димаш Құдайбергеннің жалғыз қарындасы Раушан Құдайберген жұбайы – актер әрі әнші Ермахан Аймаханмен бірге Instagram желісінде жаңа бейнелерін жариялап, оқырмандарын қуантты, деп хабарлайды Zakon.kz.

3 қаңтар 2026 жылы Раушан өзінің Stories бөлімінде ерлі-зайыптылардың жүрек жылытар бейнежазбасын бөлісті. Кадрларда Ермахан мен Раушан камераға мейірбан қарап, күліп, бір-бірін қызықтырып, сергітуші қимылдар жасайды.

Бейне қайда түсірілгені белгісіз. Ермахан өз Stories-інде жұбайының ролигін бөлісіп, астына қысқаша жазба қалдырған:

"Нұрмаханға рахмет".

Еске салсақ, 2025 жылдың 31 желтоқсанында Димаш Құдайберген қазақстандықтарға келе жатқан Жаңа жылмен құттықтау жолдаған еді.

