Димаш Құдайбергеннің жалғыз қарындасы жұбайымен бірге әсерлі кадрларын көрсетті
Сурет: Instagram/raushan_kudaibergen
Әлемге танымал қазақстандық орындаушы Димаш Құдайбергеннің жалғыз қарындасы Раушан Құдайберген жұбайы – актер әрі әнші Ермахан Аймаханмен бірге Instagram желісінде жаңа бейнелерін жариялап, оқырмандарын қуантты, деп хабарлайды Zakon.kz.
3 қаңтар 2026 жылы Раушан өзінің Stories бөлімінде ерлі-зайыптылардың жүрек жылытар бейнежазбасын бөлісті. Кадрларда Ермахан мен Раушан камераға мейірбан қарап, күліп, бір-бірін қызықтырып, сергітуші қимылдар жасайды.
Бейне қайда түсірілгені белгісіз. Ермахан өз Stories-інде жұбайының ролигін бөлісіп, астына қысқаша жазба қалдырған:
"Нұрмаханға рахмет".
Еске салсақ, 2025 жылдың 31 желтоқсанында Димаш Құдайберген қазақстандықтарға келе жатқан Жаңа жылмен құттықтау жолдаған еді.
