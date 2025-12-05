#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайбергеннің қарындасы оқырмандарына жаңа қырымен танылды

Димаш Құдайбергеннің қарындасы оқырмандарына жаңа қырымен танылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 13:34 Сурет: Instagram/raushan_kudaibergen
Танымал қазақстандық әнші Димаш Құдайбергеннің қарындасы – Раушан Құдайберген күтпеген жерден оқырмандарына жаңа қырымен танылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

4 желтоқсанда желіге жүктеген суретінде Раушан кәсіби аспаз киімінде тамақ дайындап жатады. Сурет қазнетте жылдам тарап, көпшіліктің таңданысын тудырды.

Бойжеткен жазба астына "Бас аспаз режимі қосылды", деп жазған.

Өз кезегінде, оқырмандар қыздың сегіз қырлы бір сырлы екенін жазып, оның бұл талантын жоғары бағалады.

  • Раушантайым менің, жан-жақты өзі. Сені жақсы көретін жанның барын біле жүр!
  • Тамаша! Қандай үйлесімділік
  • Раушан нағыз бас аспаз болып тұрсың, киімің сондай жарасымды!
  • Керемет, өзің де, асың да, ас бөлмең де, бәрі үйлесіп тұр!
  • Өте жылы сурет екен!

Бұған дейін әнші Айқын Төлепбергеннің бесінші мәрте әке атанғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев үкіметке жаңа Салық кодексінің кейбір нормаларын мұқият саралауды тапсырды
14:20, Бүгін
Тоқаев үкіметке жаңа Салық кодексінің кейбір нормаларын мұқият саралауды тапсырды
Димаш Құдайбергеннің қарындасы көпшілікті өзінің нәзіктігімен тәнті етті
10:45, 23 сәуір 2025
Димаш Құдайбергеннің қарындасы көпшілікті өзінің нәзіктігімен тәнті етті
Димаш Құдайбергеннің қарындасы мен күйеу баласы Берлиндегі суреттерімен желіні тәнті етті
10:14, 03 желтоқсан 2025
Димаш Құдайбергеннің қарындасы мен күйеу баласы Берлиндегі суреттерімен желіні тәнті етті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: