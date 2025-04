Димаш Құдайбергеннің қарындасы көпшілікті өзінің нәзіктігімен тәнті етті

Таяуда танымал қазақстандық әнші Димаш Құдайбергеннің қарындасы Раушан Құдайберген Instagram-дағы оқырмандарын нәзіктік лебі сезілетін сурет топтамаларымен тәнті етті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Раушан суреттерді телефондағы галереяда босқа жатпасын деп, Instagram парақшасына жүктегенін айтты.

Оның нәзіктігі мен сұлулығы оқырмандарын бей-жай қалдырмады. Олар бойжеткенге жылы лебіздерін білдіріп, пікір жазды.

"Раушан күннен-күнге құлпырудасың! Бойыңдағы нәзіктік пен жүрегіңдегі тазалық қайталанбас үйлесім тапқан! Суреттер тек жылулық сыйлап тұр",- деп жазды желі қолданушыларының бірі.

Раушан 2001 жылы Ақтөбе қаласында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері – Қанат пен Светлана Айтбаевтардың отбасында дүниеге келген. Кішкентайынан ол ағасы Димаш сияқты музыкаға қызығушылық танытқан. 2018 жылы Раушан Димашпен бірге Қазақстан халқы Ассамблеясының мерекелік концертінде Селин Дионның "All by Myself" әнін орындап, сахнада дебют жасады.

