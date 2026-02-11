#Халық заңгері
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайбергеннің анасы желіге күйеуімен сурет жүктеп, көпшіліктің ықыласына бөленді

Димаш Құдайбергеннің анасы желіге күйеуімен сурет жүктеп, көпшіліктің ықыласына бөленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 11:05 Сурет: Instagram/sveta_aitbaeva73
Әлемге танымал қазақстандық әнші Димаш Құдайбергеннің анасы, әнші Светлана Айтбаева желідегі оқырмандарын қуанышқа бөлеп, әсерлі суретімен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол 10 ақпан күні өзінің Instagram парақшасына күйеуі, әнші Қанат Айтбаевпен бірге түскен суретін жүктеді.

"Түнгі серуен",- деген жазба да қалдырды.

Сурет оқырмандарына бірауыздан ұнады, пікірлерге желідегі ағайын ізгі-тілектерін білдіре кетті.

  • Үлгі тұтар отбасысыздар, аман жүріңіздер!
  • Бақытты болыңыздар, жұптарыңыз жазылмасын!
  • Қандай жылу сурет, осылай қол ұстасып, күлімдеп жүре беріңіздер!
  • Ұлының да қызының да көркі қайдан дарығаны белгілі болды, керемет сурет!

Бұған дейін Димаш Құдайберген өзінің продюсерлік жобасының тұсаукесерін көрермендермен бірге өткізгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Димаш Құдайбергеннің анасы Ригада түскен суретімен желіні таң-тамаша етті
12:53, 15 желтоқсан 2025
12:53, 15 желтоқсан 2025
Димаш Құдайбергеннің анасы Ригада түскен суретімен желіні таң-тамаша етті
Димаш Құдайбергеннің атасының қайтыс болғанына бір жыл: әнші әсерлі фотосуреттермен бөлісті
09:26, 14 маусым 2024
09:26, 14 маусым 2024
Димаш Құдайбергеннің атасының қайтыс болғанына бір жыл: әнші әсерлі фотосуреттермен бөлісті
Димаш Құдайбергеннің анасы ұлының концертіндегі ерекше кадрлармен бөлісті
13:55, 10 қараша 2025
13:55, 10 қараша 2025
Димаш Құдайбергеннің анасы ұлының концертіндегі ерекше кадрлармен бөлісті
Демеу Жадыраев полетит в Албанию после фиаско за Казахстан в Хорватии
12:24, Бүгін
12:24, Бүгін
Демеу Жадыраев полетит в Албанию после фиаско за Казахстан в Хорватии
Лучшая теннисистка Казахстана достигла выдающейся вершины в WTA
12:09, Бүгін
12:09, Бүгін
Лучшая теннисистка Казахстана достигла выдающейся вершины в WTA
Появился новый кандидат на пост главного тренера "Актобе"
11:51, Бүгін
11:51, Бүгін
Появился новый кандидат на пост главного тренера "Актобе"
Чемпионы и призёры континентального первенства встретились с министром спорта РК
11:38, Бүгін
11:38, Бүгін
Чемпионы и призёры континентального первенства встретились с министром спорта РК
