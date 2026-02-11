#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.88
585.83
6.36
Оқиғалар

Балтамен шабуылдаған мектеп оқушысының анасы халыққа үндеу жасады

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 14:09 Фото: pexels
Құлсары қаласындағы №6 Пушкин атындағы мектепте балта ұстап жүгірген оқушыға қатысты оқиғаның мән-жайы белігілі болды. Оқиға болған күнгі жағдай туралы оқушының анасы өз нұсқасын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәншүк Жиембетованың көпшілікке жолдаған бейнеүндеуі әлеуметтік желілерде жарияланды. Оның айтуынша, сол күні ұлы сыныпта өзімен-өзі отырған. Алайда, бір сәтте оны басқа сыныптың төрт оқушысы шақырып алып, дәретханаға ертіп кеткен. Анасының сөзінше, олар баласымен "есеп айырыспақ" болған. atyrau_today_news жазуынша, төртеуге жалғыз қарсы тұра алмаған бала қорқып, абыржып қалған. Содан кейін ол балта тауып алған, әрі қарай желіде тараған оқиға орын алды.

Әйелдің айтуынша, өткен жылдың күзінде-ақ ұлы сыныптастарының тұрақты қысымына байланысты өзін басқа мектепке ауыстыруды сұраған. Алайда ата-анасы оны соңғы оқу жылын осы мектепте аяқтауға көндірген. Сол кезде жасөспірім мұнда қалса, орны толмас жағдай болуы мүмкін екенін ескерткен.

Отбасы аталмыш төрт оқушының үстінен арыз жазбаған. Анасы татуласуға үміттенетінін және мәселенің түп-төркіні – мектептегі буллинг екенін айтады. Оның сөзінше, жасөспірімдер арасында "терпила" деген сөз жиі қолданылады, сондықтан балалар шағымданудан және көмек сұраудан қорқады.

Мейіржанның анасы мектеп директорын жазаламауды да сұрады. Оның пікірінше, болған оқиғаға мектеп әкімшілігінің кінәсі жоқ.

Анасының айтуынша, ұлы ешкімді арандатпаған, орташа оқыған, мінездемелері де оң болған.

Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша тексеру және тергеу амалдары жалғасып жатыр.

Айта кетейік, 5 ақпан күні Құлсары қаласындағы №6 мектепке 10 сынып оқушысы балтамен келіп, өзге оқушыларға шабуыл жасаған. Суық қарудан екі бала жарақат алды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыдағы мектепте 1-сынып оқушысының зорлануы: анасы ұлының жағдайын айтып берді
10:32, 03 қазан 2023
Алматыдағы мектепте 1-сынып оқушысының зорлануы: анасы ұлының жағдайын айтып берді
Бір жасар баланың көкжөтелден қайтыс болуы: ата-анасы дәрігерлерді айыптауда
10:00, 14 маусым 2024
Бір жасар баланың көкжөтелден қайтыс болуы: ата-анасы дәрігерлерді айыптауда
Астанада оқушы баспалдақтан құлады: мектеп директоры жауапқа тартылуы мүмкін
10:53, 25 қыркүйек 2023
Астанада оқушы баспалдақтан құлады: мектеп директоры жауапқа тартылуы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Денис Евсеев не сумел выиграть второй матч за один день на турнире в Индии
16:15, Бүгін
Денис Евсеев не сумел выиграть второй матч за один день на турнире в Индии
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря "Кайрата"
16:06, Бүгін
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря "Кайрата"
Знаменосец сборной Казахстана в последний миг вышла в финал ОИ в Италии
15:41, Бүгін
Знаменосец сборной Казахстана в последний миг вышла в финал ОИ в Италии
"Барыс" отдал в аренду хоккеиста сборной Казахстана
15:24, Бүгін
"Барыс" отдал в аренду хоккеиста сборной Казахстана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: