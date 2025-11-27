#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
516.86
598.68
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
516.86
598.68
6.58
Мәдениет және шоу-бизнес

Отандық мәдениет қайраткерлеріне Шыңғыс Айтматов атындағы халықаралық сыйлық табысталды

Мәдениет қайраткерлері, Алматы, Достық үйі, Шыңғыс Айтматов атындағы халықаралық сыйлық , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 18:39 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Алматыдағы Достық үйінде еліміздің мәдениет және өнер өкілдерін марапаттауға арналған іс-шара өтті. Оларға Шыңғыс Айтматов атындағы халықаралық сыйлық, Қырғыз Республикасының Мәдениет, ақпарат, спорт және жастар саясаты министрлігінің Құрмет грамоталары табысталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шараға екі елдің мемлекеттік органдары мен шығармашылық қауым өкілдері қатысты.

Шыңғыс Айтматов атындағы халықаралық сыйлығы бірқатар белгілі азаматтарға берілді. Театр мен киноның дамуына қосқан елеулі үлесі үшін Қазақстанның халық әртістері Досқан Жолжақсынов, Тұңғышбай Жаманқұлов және Нұржұман Ықтымбаев марапатталды.

Сыйлық иегерлері қатарында жазушы Нұрлан Қами, ТҮРКСОЙ Бас хатшысының кеңесшісі Қайрат Мұқанов және Жамбыл атындағы филармонияның директоры Ақан Әбдуәлиев бар.

Қырғыз Республикасының Құрмет грамоталары Алматы қаласының мәдениет саласына еңбек сіңірген өнер иелеріне және мекеме басшыларына табысталды. Атап айтсақ, Арафат Ысқақовқа, Әридаш Оспанбаеваға, Әлихан Лепесбаев, Гүлжамал Қазақбаева, Арман Жүдебаев және Данияр Әлиевке берілді.

Марапат иелерінің әрқайсысы елдегі музыка, театр және білім беру салаларының дамуына ықпал етіп келеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Әдебиет пен өнер қайраткерлеріне мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендия тапсырылды
21:53, 20 қаңтар 2025
Әдебиет пен өнер қайраткерлеріне мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендия тапсырылды
Алматыда "Жеңістің естелігі: ұрпақтар мен халықтар бірлігі": атты халықаралық конференция өтті
16:20, 04 сәуір 2025
Алматыда "Жеңістің естелігі: ұрпақтар мен халықтар бірлігі": атты халықаралық конференция өтті
Астанада өткен мәдениет қызметкерлерінің форумына 600-ден астам сарапшы қатысты
20:39, 19 мамыр 2025
Астанада өткен мәдениет қызметкерлерінің форумына 600-ден астам сарапшы қатысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: