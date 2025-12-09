#Халық заңгері
Мәдениет және шоу-бизнес

Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімова желіні кезекті мәрте шулатты

Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімова желіні кезекті мәрте шулатты, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 10:06 Сурет: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Қазақстандық жұлдызды жұп Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімова ұзақ үзілістен кейін алғаш рет бірге көпшілік алдына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әншінің отбасына қатысты түрлі қауесеттерге қарамастан, осы уақытқа дейін Қайрат Нұртас әйелі мен қызы Рабия Сұлтанмен бірге тек бір-ақ рет көрінген еді. Дегенмен, күні кеше актриса Жұлдыз Әбдікәрімова туыстарының тойынан бірге түскен жаңа бейнелерін жүктеді.

Сурет: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Онда олар жұбайы Қайрат Нұртаспен бірге жас жұбайларға бақыт тілеп, ән айтып, тіпті бірге би де биледі. Бимен бөліскен видеосына Жұлдыз қысқа ғана:

"No comment" (Түсініктеме жоқ), – деп жазған.

Кадрларда ерлі-зайыптылардың бір-біріне жылы жымиып, қарым-қатынастағы үйлесімділікті көрсете түскені байқалады. Тойда қазақстандық шоу-бизнес өкілдерінің басқа да жұлдыздары болды.

Бұған дейін әнші Айқын Төлепбергеннің бесінші мәрте әке атанғанын жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
