#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Әлем

Жапонияға жағалаудағы жойқын зілзаладан кейін цунами қаупі төніп тұр

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 12:13 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
2025 жылғы 9 қараша күні Жапонияның солтүстік-шығыс жағалауында магнитудасы 6,7 балдық жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дүмпуден кейін билік Иватэ префектурасының жағалау аймақтарына цунами қаупі туралы ескерту жариялады. Синоптиктердің болжауынша, толқындардың биіктігі бір метрге дейін жетуі мүмкін.

Агенттік өкілі Синдзи Кёмото тұрғындарды жағалаудан кетуге және су аймағынан алшақ жүруге шақырды.


"Мұхитта жүргендердің барлығы дереу жағаға шығып, су жиегінен барынша алыстауы керек", – деді ол NHK телеарнасына берген сұхбатында.

Қазіргі уақытта қираулар немесе зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Құтқару қызметтері жағдайды бақылауда ұстап отыр.

Бұған дейін Грекиядағы жойқын зілзала толқындары Түркияға дейін сезілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Кезекті магниттік дауылдар қашан күтіледі - ғалымдардың болжамы
13:37, Бүгін
Кезекті магниттік дауылдар қашан күтіледі - ғалымдардың болжамы
Ресейде жойқын жер сілкінісі болды
10:45, 27 ақпан 2025
Ресейде жойқын жер сілкінісі болды
Жапония жағалауында жойқын жер сілкінісі болды
10:32, 27 қараша 2024
Жапония жағалауында жойқын жер сілкінісі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: