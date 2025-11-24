23 қарашада кешқұрым Алматы облысында жер сілкінді
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Алматы облысында 23 қарашада магнитудасы 3,7 баллдық жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы қазақстандық деректер орталығы мәлімдеді.
Таратылған ақпарға сүйенсек, дүмпу Астана уақыты бойынша 23 қарашада 18:12-де тіркелді. Зілзаланың эпицентрі Жалаңаш ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 11 км-де орналасқан.
Бұған дейін Грекиядағы жойқын зілзала толқындары Түркияға дейін сезілгенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript