Қоғам

23 қарашада кешқұрым Алматы облысында жер сілкінді

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 13:45 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Алматы облысында 23 қарашада магнитудасы 3,7 баллдық жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы қазақстандық деректер орталығы мәлімдеді.

Таратылған ақпарға сүйенсек, дүмпу Астана уақыты бойынша 23 қарашада 18:12-де тіркелді. Зілзаланың эпицентрі Жалаңаш ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 11 км-де орналасқан.

Бұған дейін Грекиядағы жойқын зілзала толқындары Түркияға дейін сезілгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ұлттық банк күтпеген аударымдар кезінде қалай әрекет ету керек екенін түсіндіріп берді
13:55, Бүгін
Ұлттық банк күтпеген аударымдар кезінде қалай әрекет ету керек екенін түсіндіріп берді
Алматыда тағы жер сілкінді
14:10, 07 сәуір 2024
Алматыда тағы жер сілкінді
Алматы облысында жер сілкінді
09:57, 19 қыркүйек 2023
Алматы облысында жер сілкінді
