Оқиғалар

Алматы маңында жер сілкінісі тіркелді

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 09:46 Фото: pixabay
2025 жылғы 26 қарашада Астана уақытымен 7:15-те Жетісу облысы аумағында зілзала тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жер сілкінісінің ошағы Қазақстан аумағында Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 160 км жерде орналасқан. Бұл туралы ҚР ТЖМ баспасөз қызметі жазды.

"Жетісу облысы Сарыөзек ауылы аумағында 2 баллдық деңгейде сезілді",- делінген ақпаратта.

Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түспеген.

Бұған дейін 23 қарашада кешқұрым Алматы облысында жер сілкінісі болғанын жазған болатынбыз.

