Алматы маңында жер сілкінісі тіркелді
2025 жылғы 26 қарашада Астана уақытымен 7:15-те Жетісу облысы аумағында зілзала тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жер сілкінісінің ошағы Қазақстан аумағында Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 160 км жерде орналасқан. Бұл туралы ҚР ТЖМ баспасөз қызметі жазды.
"Жетісу облысы Сарыөзек ауылы аумағында 2 баллдық деңгейде сезілді",- делінген ақпаратта.
Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түспеген.
Бұған дейін 23 қарашада кешқұрым Алматы облысында жер сілкінісі болғанын жазған болатынбыз.
