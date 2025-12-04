#Халық заңгері
Оқиғалар

Алматыдағы жер сілкінісі туралы жаңа деректер

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 12:54 Фото: Zakon.kz
ҚР ТЖМ "Сейсмологиялык зерттеу институты" ЖШС сейсмикалық станциялар желісімен 2025 жылғы 04 желтоқсанда Астана уақытымен 12 сағат 45 мин жер сілкінісі тіркелді.

Жерсілкінісі ошағы Қытай аумағында Алматы қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 277 км. жерде орналасқан.

Жерсілкінісінің координаттары : 41.021 с.е. 78.387 ш.б Тереңдік 5 км.

Жерсілкінісінің энергетикалық класы 14.0. Магнитуда MPV6.7. Жер сілкінісінің сезілуі (MSK-64 шкаласы бойынша):

Есептік қарқындылығы:

  • Алматы қ. 3 б.,277 км
  • Алматы обл. Кеген ауд. Саты ауылы 3 б.,227 км
  • Алматы обл. Кеген ауд. Жалағаш ауылы 3 б.,227 км
  • Алматы обл. Кеген ауд. Кеген ауылы 3 б.,232 км
  • Алматы обл. Райымбек ауд. Нарынқол ауылы 3 б.,241 км
  • Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Есік қ. 3 б.,270 км
  • Алматы обл. Талғар ауд. Талғар қ. 3 б.,271 км
  • Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Көкпек ауылы 3 б.,271 км
  • Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Түрген ауылы 3 б.,272 км
  • Алматы обл. Ұйғыр ауд. Қырғызсай ауылы 3 б.,273 км
  • Алматы обл. Қарасай ауд. Қаскелең қ. 3 б.,283 км
  • Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Маловодное ауылы 3 б.,283 км
  • Алматы обл. Ұйғыр ауд. Ж. Қайыпова ауылы 3 б.,284 км
  • Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Шелек ауылы 3 б.,287 км
  • Алматы обл. Іле ауд. Өтеген-Батыр ауылы 2 б.,289 км
  • Алматы обл. Жамбыл ауд. Қарғалы ауылы 2 б.,289 км
  • Алматы обл. Іле ауд. Боралдай ауылы 2 б.,290 км
  • Алматы обл. Ұйғыр ауд. Чунджа ауылы 2 б.,293 км
  • Алматы обл. Жамбыл ауд. Ұзынағаш ауылы 2 б.,298 км
  • Алматы обл. Алатау (Жетіген) қ. 2 б.,314 км
  • Алматы обл. Қонаев қ. 2 б.,336 км
  • Алматы обл. Іле ауд. Күрті ауылы 2 б.,360 км
  • Жетісу обл. Кербұлақ ауд. Сарыөзек ауылы 2 б.,372 км
  • Жетісу обл. Панфилов ауд. Жаркент қ. 2 б.,374 км
  • Жамбыл обл. Қордай ауд. Қордай ауылы 2 б.,377 км
  • Жетісу обл. Текелі қ. 2 б.,429 км
  • Жетісу обл. Көксу ауд.
  • Балпық-Би ауылы 2 б.,432 км
  • Жетісу обл. Ескелді ауд. Қарабұлақ кенті 2 б.,433 км
  • Жетісу обл. Талдықорған қ. 2 б.,444 км
  • Алматы обл. Балқаш ауд. Баканас ауылы 2 б.,454 км
  • Жетісу обл. Қаратал ауд. Үштөбе қ. 2 б.,473 км
  • Жамбыл обл. Шу қ. 2 б.,476 км
  • Жамбыл обл. Меркен ауд. Мерке ауылы 2 б.,478 км
  • Жамбыл обл. Шу ауд. Төле би ауылы 2 б.,481 км
  • Жетісу обл. Ақсу ауд. Жансүгіров ауылы 2 б.,493 км
  • Жетісу обл. Сарқанд ауд. Сарқанд қ. 2 б.,504 км
  • Жамбыл обл. Т. Рысқұлов атындағы ауд. Құлан ауылы 2 б.,515 км
