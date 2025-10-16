#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
539.56
627.35
6.84
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
539.56
627.35
6.84
Әлем

Чилиде жойқын жер сілкінісі болды

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 13:27 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 15 қазанда Чилиде 5,6 баллдық зілзала тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Еуропалық-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының (EMSC) мәліметтері бойынша, ошақ 66 мыңнан астам адам тұратын қаладан оңтүстік-батысқа қарай 24 км тереңдікте орналасқан.

Чили өзінің бай мәдени мұрасымен, ерекше табиғатымен қоса дамып келе жатқан туристік инфрақұрылымының арқасында соңғы уақыттарда саяхатшылардың сүйікті мекеніне айналған болатын.

Сейсмологтар жер дүмпуі 11:43-те (Астана уақыты бойынша 16:43) болғанын нақтылады.

Қазіргі уақытта зардап шеккендер немесе қиратулар туралы ақпарат жоқ.

Бұған дейін Черногорияның Еуропалық одаққа қашан кіретіні белгілі болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Депутат Қазақстанда ішімдік сатуға толық тыйым салу қажет деп санайды
16:30, Бүгін
Депутат Қазақстанда ішімдік сатуға толық тыйым салу қажет деп санайды
Чилиде жер сілкінді
22:44, 15 қазан 2025
Чилиде жер сілкінді
Қытайда жойқын жер сілкінісі болды
11:17, 12 мамыр 2025
Қытайда жойқын жер сілкінісі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: