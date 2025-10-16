Чилиде жойқын жер сілкінісі болды
Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 15 қазанда Чилиде 5,6 баллдық зілзала тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Еуропалық-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының (EMSC) мәліметтері бойынша, ошақ 66 мыңнан астам адам тұратын қаладан оңтүстік-батысқа қарай 24 км тереңдікте орналасқан.
Чили өзінің бай мәдени мұрасымен, ерекше табиғатымен қоса дамып келе жатқан туристік инфрақұрылымының арқасында соңғы уақыттарда саяхатшылардың сүйікті мекеніне айналған болатын.
Сейсмологтар жер дүмпуі 11:43-те (Астана уақыты бойынша 16:43) болғанын нақтылады.
Қазіргі уақытта зардап шеккендер немесе қиратулар туралы ақпарат жоқ.
Бұған дейін Черногорияның Еуропалық одаққа қашан кіретіні белгілі болғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript