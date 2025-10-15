Чилиде жер сілкінді
15 қазанда Чилиде 5,6 балдық жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Еуропа-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының (EMSC) мәліметтері бойынша, жер сілкінісі ошағы 66 мыңнан астам адам тұратын Овалье атты шағын қаладан оңтүстік-батысқа қарай 24 шақырым тереңдікте орналасқан.
Өзінің бай мәдени мұрасымен, ерекше табиғи ландшафттарымен және дамып келе жатқан туристік инфрақұрылымымен тартымды бұл қалаға саяхаттаушылар жиі келеді.
Сейсмологтар жер сілкінісі сағат 11:43-те (Астана уақыты бойынша 16:43) болғанын нақтылайды.
Қазіргі уақытта зардап шеккендер немесе қирандылар туралы ақпарат болған жоқ.
Бұған дейін сейсмологтар әлемдегі "мега жер сілкіністерінің" негізгі көзін тапқан.
