Әлем

Чилиде жер сілкінді

Жер сілкінісі, Чили, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2025 22:44 Сурет: Zakon.kz
15 қазанда Чилиде 5,6 балдық жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Еуропа-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының (EMSC) мәліметтері бойынша, жер сілкінісі ошағы 66 мыңнан астам адам тұратын Овалье атты шағын қаладан оңтүстік-батысқа қарай 24 шақырым тереңдікте орналасқан.

Өзінің бай мәдени мұрасымен, ерекше табиғи ландшафттарымен және дамып келе жатқан туристік инфрақұрылымымен тартымды бұл қалаға саяхаттаушылар жиі келеді.

Сейсмологтар жер сілкінісі сағат 11:43-те (Астана уақыты бойынша 16:43) болғанын нақтылайды.

Қазіргі уақытта зардап шеккендер немесе қирандылар туралы ақпарат болған жоқ.

Бұған дейін сейсмологтар әлемдегі "мега жер сілкіністерінің" негізгі көзін тапқан.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
