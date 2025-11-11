#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Әлем

Ресей президенті Владимир Путин жайындағы "Кремль сиқыршысы" фильмінің трейлері жарық көрді

Ресей президенті Владимир Путин жайындағы "Кремль сиқыршысы" фильмінің трейлері жарық көрді
11.11.2025 13:22
10 қарашада YouTube-тегі Gaumont арнасында "Кремль сиқыршысы" ("The Kremlin Wizard") фильмінің алғашқы трейлері жарық көрді. Онда басты рөлді - Ресей президентінің бейнесін әйгілі актер Джуд Лоу сомдайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Фильмнің режиссері – француз кинематографы Оливье Ассаяс. Картинада 1990-жылдардағы Ресей кезеңі суреттеледі. Оқиға желісінде ел басшысының қасында жүретін ойдан шығарылған саяси технолог – Вадим Баранов бар. Ол болашақ президенттің кеңесшісіне айналады. Бұл рөлді Пол Дано орындаған. Сонымен қатар, фильмде Алисия Викандер мен Том Стерридж те бой көрсетеді.

Фильмнің тұсаукесері 2025 жылдың 31 тамызында 82-Венеция халықаралық кинофестивалінің негізгі байқау бағдарламасында өтті. Әлемдік прокатқа шығу күні – 2026 жылдың 21 қаңтары.

Бұған дейін Disney студиясы ойыншықтары жоқ балаларға арналған Рождестволық қысқаметражды фильм түсіргенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
