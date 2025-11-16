Қытай Санаэ Такаитидің мәлімдемесінен соң Жапонияға қарсы қысымды күшейтті
Бейжің белсенділігі Жапония премьер-министрі Санаэ Такаитидің Қытай Тайваньға шабуыл жасаса, Токионың жауап қатуы ықтимал деген сөздерінен кейін күшейе түсті, деп жазады The Guardian.
ҚХР Жағалау күзеті өз кемелерінің Жапония иелігіндегі, бірақ Бейжіңнің де Дяоюйдаоға таласы бар сынды архипелаг аймағында "құқық қорғау мақсатында патрульдеу жүргізгенін" мәлімдейді.
Тайвань Қорғаныс министрлігі тәулік бойында 30 қытай әскери ұшағын, жеті кемені және жағалау күзетіне тиесілі болуы мүмкін тағы бір кемені анықтағандарын айтты. Ұсынылған карталарда Тайвань мен Жапонияның Йонагуни аралы үстінен ұшып бара жатқан үш ұшқышсыз ұшақты көруге болады.
Тайвань Қытайдың жаңа "бірлескен жауынгерлік кезекшілігі" туралы хабарлап, өз күштерін бақылауға бағыттағанын хабарлады. Тайбэйде мұндай әрекеттер Бейжің тарапынан жасалған тұрақты қысымның бір бөлігі ретінде аталады.
Дипломатиялық дау кезінде Қытайдың Осакадағы бас консулы "сыртқа шығып тұрған кір-кір басты кесіп тастау керек" деп мәлімдеді. Бұл бірден Жапонияның ресми наразылығын тудырды. Сонымен қатар Бейжің де соңғы екі жылда алғаш рет жапон елшісін шақыртып, өз азаматтарына Жапонияға сапарлау кезінде неден сақ болу керектігін ескертті. Қытайлық авиакомпаниялар билеттерді тегін қайтара бастады, ал ҚХР билігі азаматтарға Жапонияда білім алу туралы шешімдерін "мұқият қайта қарауды" ұсынды.
Қытайдың мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары Такаитиді "қауіпті арандатушы" деп айыптап, бұл шиеленіс "басқа державаларды да қамтып, ауқымды қақтығысқа айналуы мүмкін" деп мәлімдеді.
Токио әлі ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Тайванның министрлер кабинеті "арал болашағын тек сол арадағы халық ғана шеше алады" деп тағы да мәлімдеді.
Сондай-ақ, Жапония премьер-министрі Санаэ Такаити елде америкалық ядролық қаруды орналастыру жайын қарастыруда.