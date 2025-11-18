#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
524.14
607.79
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
524.14
607.79
6.46
Әлем

70-ші жылдардың танымал әншісін қарттар үйінде өлтіріп кетті

70-ші жылдардың танымал әншісін қарттар үйінде өлтіріп кетті , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.11.2025 12:14 Сурет: freepik
Энкарнита Поло 60–70 жылдары испан поп-эстрадасының жұлдызы болған. Ол "Paco, Paco, Paco" атты хит әнімен кеңінен танылған. Әншіні қарттар үйінде тұншықтырып өлтірген, деп хабарлайды Zakon.kz.

El Caso басылымының жазуынша, жергілікті полиция 86 жастағы Полоны Авила қаласындағы қарттар үйінде бірге тұрған тағы бір тұрғын тұншықтырған деп болжап отыр. Әнші ұзақ уақыт бойы сол жерде тұрып, қатерлі ісікке байланысты ем қабылдаған.

Қазір оқиғаның мән-жайын анықтау үшін тергеу жүргізілуде.

Күдікті – сексен жастағы ер адам. Оқиғадан кейін оны психиатриялық бөлімге орналастырған.

Әншінің қызы Ракель Вайцман Поло анасының қазасы туралы туыстары мен жақын достарына хабарлап, бұл қиын кезеңде оның жеке өміріне құрметпен қарауды өтінді.

"Өте үлкен қайғымен анам Энкарнита Полоның бүгін Авилада көз жұмғанын хабарлаймын. Біз осы қалада тұрамыз, және ол өмірінің соңғы жылдарын осы жерде, мейірім мен қамқорлықтың ортасында өткізді", – деп жазды Энкарнитаның қызы.

Бұған дейін Баян Алагөзова тағы бір марапатқа ие болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Хорватияда қарттар үйінде қаза тапқандар саны артты
18:38, 22 шілде 2024
Хорватияда қарттар үйінде қаза тапқандар саны артты
Қонаевтағы қарттар үйінде зейнеткер тірідей өртеніп кетті
10:04, 12 қазан 2023
Қонаевтағы қарттар үйінде зейнеткер тірідей өртеніп кетті
Қарттар үйінде болған Қайрат Нұртастың әке-шешесі: Өз елінде, өз үйінде, өз төсегіңде жатқанға не жетсін
11:38, 02 желтоқсан 2023
Қарттар үйінде болған Қайрат Нұртастың әке-шешесі: Өз елінде, өз үйінде, өз төсегіңде жатқанға не жетсін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: