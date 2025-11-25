#Халық заңгері
Әлем

Сингапур әуекомпаниясының ұшағында пауэрбанк өртене жаздады

Сингапур әуекомпаниясының ұшағында пауэрбанк өртене жаздады, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 12:56 Сурет: FlyScootEU
22 қарашада Scoot әуекомпаниясының Гонконгтан Сингапурға ұшқан рейсінде портативті аккумулятор қатты қызып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде куәгерлер таратқан ақпаратқа қарағанда, алдымен жолаушылар күйік иісін сезіп, бортсеріктерді шақырған. Экипаж мүшелері өрт сөндіргіш пен мұзды қолдана отырып, жағдайды біраз уақыт бойы бақылауға алған.

Өрттің алдын алу мүмкін болды, дегенмен құрылғы ұшақтың ішкі қаптамасын сәл күйдіріп үлгерген. Сингапур әуежайында ұшақты кәсіби өрт сөндірушілер тобы күтіп тұрған.

Бұған дейін Жаңа Зеландияның жабайы мысықтарды түбегейлі жойып жіберуді жоспарлап отырғанын жазғанбыз.

