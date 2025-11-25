Сингапур әуекомпаниясының ұшағында пауэрбанк өртене жаздады
Әлеуметтік желілерде куәгерлер таратқан ақпаратқа қарағанда, алдымен жолаушылар күйік иісін сезіп, бортсеріктерді шақырған. Экипаж мүшелері өрт сөндіргіш пен мұзды қолдана отырып, жағдайды біраз уақыт бойы бақылауға алған.
🚨 Laptop catches fire mid-flight on Scoot from HK to Singapore on Nov 22! Passengers smelled burning, crew doused it with extinguisher & water, but it didn't ignite fully. Firefighters boarded post-landing. pic.twitter.com/GqRrnUjXVv— Fahad Naim (@Fahadnaimb) November 23, 2025
Өрттің алдын алу мүмкін болды, дегенмен құрылғы ұшақтың ішкі қаптамасын сәл күйдіріп үлгерген. Сингапур әуежайында ұшақты кәсіби өрт сөндірушілер тобы күтіп тұрған.
🇭🇰✈️➡️🇸🇬🔋🚨 | Scoot #TR939 | 22-Nov-2025— Brandon (@b3108) November 23, 2025
A powerbank overheated on a Scoot flight, requiring flight attendants to bring the situation under control. No injuries & no impact to flight time. Passengers disembarked upon arrival at Changi after 🇸🇬 fire services gave the all clear. pic.twitter.com/5OKDtqLmwO
