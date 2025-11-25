#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
519.98
600.06
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
519.98
600.06
6.6
Әлем

Жаңа Зеландия жабайы мысықтарды түбегейлі жойып жіберуді жоспарлап отыр

Жаңа Зеландия жабайы мысықтарды түбегейлі жойып жіберуді жоспарлап отыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 10:42 Сурет: pixabay
Жаңа Зеландияның табиғатты қорғау министрі Таму Потаку елде 2050 жылға қарай барлық жабайы мысықтарды жою жоспары бар екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Guardian дерегінше, "Жыртқыштарсыз–2050" атты мемлекеттік бағдарлама 2016 жылы қабылданған. Ол кезде билік жергілікті жануарлар дүниесіне үлкен зиян келтіретін жыртқыштарды жою туралы шешім қабылдаған.

Басылым мәліметіне сәйкес, қазіргі уақытта елде еуропалықтар алып келген үй мысықтарынан тараған 2,5 миллионнан астам жабайы мысық бар. Кейбір аймақтарда оларды жою жұмыстары қазірдің өзінде жүргізілуде, ал келесі жылдан бастап бұл жануарларды толықтай жоюға бағытталған шаралар қабылданбақ.

Жабайы мысықтарды түбегейлі жою жоспары жануарларды қорғаушылардың қатты сынына ұшырап отыр. Олар билікті шамадан тыс қатыгездік танытып отыр деп айыптайды.

Бұған дейін Канадада аю мектеп оқушыларына шабуыл жасап, 11 адамның жарақат алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңа Зеландия тауларында үш альпинист із-түссіз жоғалып кетті
12:34, 04 желтоқсан 2024
Жаңа Зеландия тауларында үш альпинист із-түссіз жоғалып кетті
3 наурыз – Дүниежүзілік жабайы табиғат күні
10:49, 03 наурыз 2023
3 наурыз – Дүниежүзілік жабайы табиғат күні
Қазақстан Арал теңізіне рекордтық су көлемін жіберуді жоспарлап отыр
15:55, 26 қараша 2024
Қазақстан Арал теңізіне рекордтық су көлемін жіберуді жоспарлап отыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: