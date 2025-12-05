#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
499.65
582.89
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
499.65
582.89
6.47
Құқық

Денсаулық сақтау министрлігі медициналық техниканы сатып алуды жаңа ережелер бойынша жоспарлап отыр

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 15:48 Фото: akorda.kz
Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық бұйымдардың оңтайлы техникалық сипаттамалары мен клиникалық-техникалық негіздемесіне сараптамалық бағалауды жүзеге асыру әдістемесіне түзетулер дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, Денсаулық сақтау министрлігі медициналық техниканы сатып алудың тиімділігін арттырады: жаңа ережелер заманауи жабдыққа жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

"ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық техниканы сатып алу тәсілдерін жаңартуда, сондықтан еліміздің медициналық ұйымдары заманауи жабдықтарды тезірек алады, ал пациенттер – сапалы әрі қолжетімді медициналық көмек алады", – делінген негіздемеде.

Денсаулық сақтау министрлігі әдістемені жаңарту жоспарлау сапасын күшейтуге және медициналық ұйымдарды заманауи, технологиялық және уақыт талаптарына сәйкес келетін өнімдермен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретіндігін атап өтті. Мұның бәрі халық үшін медициналық қызметтердің қолайлылығы мен қолжетімділігін арттыруға бағытталған.

Сараптама жүргізу үшін медициналық бұйымдар құнының шегін төмендету: 20 млн теңгеден 10 млн теңгеге дейін, ал лизингке сатып алу кезінде – 5 млн теңгеден.

Бұл ұйымдарды қысқа мерзімде заманауи техникамен жабдықтауға көбірек мүмкіндіктер жасайды.

Бұдан өзге, санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманың уәкілетті органының қорытындысын беру туралы жаңа талап енгізу. Бұл жабдықтың сапасы мен қауіпсіздігіне қосымша сенімділікті қамтамасыз етеді.

Сондай-ақ, Ұлттық оператордың технологиялық күрделі объектілерге арналған құжаттарды жоспарлау мен әзірлеуге қатысуы, бұл медициналық ұйымдардың қажеттіліктерін одан әрі дәлірек ескеруге және жобалық шешімдердің сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Құжат 22 желтоқсанға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
ТМККК және МӘМС шеңберінде медициналық қызметтерге жаңа тәсілмен ақы төленетін болады
16:43, 11 ақпан 2025
ТМККК және МӘМС шеңберінде медициналық қызметтерге жаңа тәсілмен ақы төленетін болады
Қаржы министрлігі Бірыңғай сатып алу платформасының жұмысын ретке келтіруді жоспарлап отыр
09:56, 09 қазан 2025
Қаржы министрлігі Бірыңғай сатып алу платформасының жұмысын ретке келтіруді жоспарлап отыр
Денсаулық сақтау министрлігі Алматыда анықталған АИТВ фактісі бойынша тексеруді бастады
16:15, 14 маусым 2023
Денсаулық сақтау министрлігі Алматыда анықталған АИТВ фактісі бойынша тексеруді бастады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: