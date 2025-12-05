Денсаулық сақтау министрлігі медициналық техниканы сатып алуды жаңа ережелер бойынша жоспарлап отыр
Атап айтқанда, Денсаулық сақтау министрлігі медициналық техниканы сатып алудың тиімділігін арттырады: жаңа ережелер заманауи жабдыққа жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
"ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық техниканы сатып алу тәсілдерін жаңартуда, сондықтан еліміздің медициналық ұйымдары заманауи жабдықтарды тезірек алады, ал пациенттер – сапалы әрі қолжетімді медициналық көмек алады", – делінген негіздемеде.
Денсаулық сақтау министрлігі әдістемені жаңарту жоспарлау сапасын күшейтуге және медициналық ұйымдарды заманауи, технологиялық және уақыт талаптарына сәйкес келетін өнімдермен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретіндігін атап өтті. Мұның бәрі халық үшін медициналық қызметтердің қолайлылығы мен қолжетімділігін арттыруға бағытталған.
Сараптама жүргізу үшін медициналық бұйымдар құнының шегін төмендету: 20 млн теңгеден 10 млн теңгеге дейін, ал лизингке сатып алу кезінде – 5 млн теңгеден.
Бұл ұйымдарды қысқа мерзімде заманауи техникамен жабдықтауға көбірек мүмкіндіктер жасайды.
Бұдан өзге, санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманың уәкілетті органының қорытындысын беру туралы жаңа талап енгізу. Бұл жабдықтың сапасы мен қауіпсіздігіне қосымша сенімділікті қамтамасыз етеді.
Сондай-ақ, Ұлттық оператордың технологиялық күрделі объектілерге арналған құжаттарды жоспарлау мен әзірлеуге қатысуы, бұл медициналық ұйымдардың қажеттіліктерін одан әрі дәлірек ескеруге және жобалық шешімдердің сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
Құжат 22 желтоқсанға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.