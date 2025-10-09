Қаржы министрлігі Бірыңғай сатып алу платформасының жұмысын ретке келтіруді жоспарлап отыр
Фото: Zakon.kz
Қаржы министрлігі бірыңғай сатып алу платформасын пайдалану ережелеріне түзетулер жобасын дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжат Мемлекеттік сатып алу саласындағы уәкілетті орган, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілері үшін электрондық сатып алудың ақпараттық жүйелерін пайдаланушылар, операторлар және техникалық іркілістер туындаған кезде Мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор арасындағы өзара іс-қимыл тәртібін реттеу мақсатында әзірленді.
Негізгі түзетулер:
- веб-порталда техникалық іркілістер туындаған жағдайда пайдаланушылардың, операторлардың және бірыңғай оператордың өзара іс-қимыл тәртібін реттеу;
- веб-порталда техникалық іркілістер расталған жағдайда бірыңғай оператордың іс-қимыл тәртібін;
- бірыңғай оператордың жоспарлы-алдын алу жұмыстарын жүргізу тәртібі.
Жоба 2025 жылғы 23 қазанға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript