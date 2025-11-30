#Халық заңгері
Әлем

Гонконгта тұрғын үй кешені өрті кезінде қаза тапқан адамдар саны 140-тан асты

Өрт, Қытай, Гонконг, тұрғын үй кешені, қайғылы оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.11.2025 16:49 Сурет: Х/@im__Arshu
Өртенген ғимаратқа шолу жүргізген тергеушілер тағы да адам денелерін тапты. Осылайша Гонконгтағы тұрғын үй кешенінде өрт салдарынан қаза тапқандар саны 146-ға дейін артты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Гонконг полициясының апаттарды анықтау бөлімі Ван Фук сот кешенінің ғимараттарын мұқият тексеріп, пәтерлерден де, шатырдан да адам мәйіттерін тапты, деп мәлімдеді жауапты офицер Чен Ка-чун жексенбіде. Бұл туралы The Guardian газеті 2025 жылдың 30 қарашасында жазды.

Чэннің айтуынша, аталған топ осы уақытқа дейін жеті блоктың төртеуін зерттеген.

Гонконг полициясының жазатайым оқиғаларды тергеу бөлімінің бастығы Цанг Шук-Иннің айтуынша, соңғы іздеу жұмыстары барысында тағы 30 мәйіт табылған, оның ішінде 12-сінің аты-жөні өрт сөндірушілерге белгілі болған, бірақ таба алмаған.

Цангтың айтуынша, тағы 100 адам хабар-ошарсыз кеткендер қатарында, ал 79 адам жарақат алды.

Жексенбіде оқиға орнына келгендер бас иіп, дұға оқып немесе арасында хаты бар гүлдер қалдырып жатты.

Тай По маңындағы Ван Фук сот кешенінің сегіз ғимараты қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу үшін қоршалды, ал терезелер полистирол панельдерімен жабылды. Билік өрт қауіпсіздігі ережелерінің бұзылу фактісіне қатысты тексеріс жүргізді.

Сенбі күні кешке Гонконг билігі қауіпсіздік тексерулерін жүргізу үшін тек бір мердігер - Prestige Construction + Engineering жүзеге асыратын 28 құрылыс жобасы бойынша жұмыстарды дереу тоқтата тұру туралы бұйрық шығарды.

2025 жылдың 26 қарашасында Гонконгтағы Wang Fuk Court тұрғын үй кешенінде өрт болды. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, ағаш/бамбук тіректерінің кесірінен (Гонконгтағы ғимараттарды жөндеу кезіндегі қарапайым конструкциялар) жалын өте тез тарады.

