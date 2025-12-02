#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Әлем

Дубай миллиардерлердің жайлылығын жаңа деңгейге көтерді

Дубай миллиардерлердің жайлылығын жаңа деңгейге көтерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 12:45 Сурет: pixabay
Біріккен Араб Әмірліктерінде ауқатты тұрғындардың қаржылық жағдайына қамқорлық жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Енді онда мобильді банкоматты тікелей өткізілу орнына шақыруға болады:

  • іс-шараға;
  • уақытша іс-шараға;
  • базарға;
  • жеке алаңға;
  • төтенше жағдайға.

Ол толықтай қауіпсіз және тез орнатылады. Енді қолма-қол ақшаға асығудың немесе ұзын-сонар кезектерде тұрудың қажеті жоқ.

Бұл мобильді банкомат сұрау бойынша:

  • шығындарды арттырады;
  • кез келген іс-шараға көрік қосады.

Бұған дейін жазғанымыздай, Дуров Cocoon жобасының іске қосылғанын мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев БАӘ президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
18:01, Бүгін
Тоқаев БАӘ президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
БАӘ-де түйелер клондалып жатыр
16:10, 26 мамыр 2023
БАӘ-де түйелер клондалып жатыр
Қазақстанда резидентураға гранттар саны 70%-ға өсті
09:15, 28 тамыз 2023
Қазақстанда резидентураға гранттар саны 70%-ға өсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: