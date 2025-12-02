Дубай миллиардерлердің жайлылығын жаңа деңгейге көтерді
Сурет: pixabay
Біріккен Араб Әмірліктерінде ауқатты тұрғындардың қаржылық жағдайына қамқорлық жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Енді онда мобильді банкоматты тікелей өткізілу орнына шақыруға болады:
- іс-шараға;
- уақытша іс-шараға;
- базарға;
- жеке алаңға;
- төтенше жағдайға.
Dubai has raised the comfort of its residents to a new level. Now you can order an ATM directly to the event location, temporary event, market, private venue, or even an emergency situation. No more rushing for cash and long lines.— USA Europe Asia (@usaeuropeasia) December 1, 2025
This mobile ATM increases spending on demand,… pic.twitter.com/4saGoGHMsA
Ол толықтай қауіпсіз және тез орнатылады. Енді қолма-қол ақшаға асығудың немесе ұзын-сонар кезектерде тұрудың қажеті жоқ.
Бұл мобильді банкомат сұрау бойынша:
- шығындарды арттырады;
- кез келген іс-шараға көрік қосады.
Бұған дейін жазғанымыздай, Дуров Cocoon жобасының іске қосылғанын мәлімдеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript