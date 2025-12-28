Эйфель мұнарасы маңында отшашу атқандар жаппай ұсталып жатыр
Сурет: pixabay
Парижде Эйфель мұнарасының жанында түтіндететін бөтелке қолданып, отшашу атқан 40 адам ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
BFMTV телеарнасының мәліметтері бойынша, пиротехника Варсови және Трокадеро алаңдарында қолданылған.
Құқық қорғау органдары сыртқы қауіпсіздік камераларынан не болып жатқанын көріп, жағдайға араласуға мәжбүр болған.
Қала полициясының басшылығы аталған іс бойынша тергеу жүргізіліп жатқанын айтып, қоғамдық тәртіпті бұзуды алдын ала ауыздықтаудағы жеделдігі мен кәсібилігі үшін жеке құрамға алғыс білдірді.
Бұған дейін Қазақстанда 20 желтоқсан мен 3 қаңтар аралығында "Құқықтық тәртіп", "Шырша" және "Пиротехника" атты жедел-профилактикалық іс-шаралар жүргізіліп жатқаны хабарланған болатын. ІІМ атап өткендей, іс-шаралар әркімнің Жаңа жылды отбасы шеңберінде, көшеде, мерекелік алаңдарда қауіпсіз өткізуі үшін қолға алынған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript