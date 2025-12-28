#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Әлем

Эйфель мұнарасы маңында отшашу атқандар жаппай ұсталып жатыр

Отшашу, Париж, Эйфель мұнарасы, жаппай ұстау, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.12.2025 14:51 Сурет: pixabay
Парижде Эйфель мұнарасының жанында түтіндететін бөтелке қолданып, отшашу атқан 40 адам ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

BFMTV телеарнасының мәліметтері бойынша, пиротехника Варсови және Трокадеро алаңдарында қолданылған.

Құқық қорғау органдары сыртқы қауіпсіздік камераларынан не болып жатқанын көріп, жағдайға араласуға мәжбүр болған.

Қала полициясының басшылығы аталған іс бойынша тергеу жүргізіліп жатқанын айтып, қоғамдық тәртіпті бұзуды алдын ала ауыздықтаудағы жеделдігі мен кәсібилігі үшін жеке құрамға алғыс білдірді.

Бұған дейін Қазақстанда 20 желтоқсан мен 3 қаңтар аралығында "Құқықтық тәртіп", "Шырша" және "Пиротехника" атты жедел-профилактикалық іс-шаралар жүргізіліп жатқаны хабарланған болатын. ІІМ атап өткендей, іс-шаралар әркімнің Жаңа жылды отбасы шеңберінде, көшеде, мерекелік алаңдарда қауіпсіз өткізуі үшін қолға алынған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Еуропаның үш елінде табиғат мінез танытып жатыр: зардап шеккендер мен қаза тапқандар бар
16:18, Бүгін
Еуропаның үш елінде табиғат мінез танытып жатыр: зардап шеккендер мен қаза тапқандар бар
Отшашу атқандар 69 мың теңге айыппұл арқалайды
17:31, 27 желтоқсан 2023
Отшашу атқандар 69 мың теңге айыппұл арқалайды
Франция 2024 жылғы жазғы Олимпиада алауын Эйфель мұнарасына орнатуды ойластырып жатыр
12:07, 23 мамыр 2023
Франция 2024 жылғы жазғы Олимпиада алауын Эйфель мұнарасына орнатуды ойластырып жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: