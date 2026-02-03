#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Әлем

Садыр Жапаров жол апатынан қаза тапқан ұлы мен бауыры жайлы сыр шертті

Садыр Жапаров жол апатынан қаза тапқан ұлы мен бауыры жайлы сыр шертті , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 12:54 Сурет: president.kg
Қырғызстан президенті Садыр Жапаров соңғы 10 жылда елде болған жол-көлік оқиғаларына (ЖКО) қатысты алаңдатарлық статистиканы жариялап, сондай-ақ жол апаты салдарынан қаза тапқан ұлы мен бауыры туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жапаровтың айтуынша, соңғы 10 жылда жол апаты салдарынан 9 120 адам қаза тауып, тағы 13 260 адам жарақат алған. Президенттің нақтылауынша, зардап шеккендердің шамамен жартысы мүгедек болып қалған. Бұл өз кезегінде мемлекетке қосымша әлеуметтік міндеттемелер жүктейді, соның ішінде жәрдемақы төлеу де бар.

Kabar басылымының жазуынша, Қырғызстан басшысы жол-көлік оқиғаларына байланысты өз отбасының басынан өткен ауыр қайғыны да баяндады.

Оның туған інісі жұбайымен бірге жол апатына түсіп, оқиға орнында қаза тапқан.

"Олардың төрт баласы түрлі жарақат алғанымен, аман қалды. Ал 2019 жылы менің үлкен ұлым да жол апаты салдарынан көз жұмды. Осындай қайғылы жағдайды бастан өткерген адамдар мыңдап саналады", – деді Садыр Жапаров.

Президенттің пікірінше, адам өліміне әкелетін жол апаттарының алдын алу үшін жол қозғалысы ережелерін мұқият әрі сапалы оқыту қажет.

Ашық дереккөздерге сүйенсек, Жапаровтың үлкен ұлы Дастан 2019 жылғы тамыз айында Бішкекте болған жол апатынан кейін көз жұмған. 27 жастағы жігіт мотоцикл тізгіндеп, апатқа ұшыраған. Ауыр жарақат алған ол бірнеше күннен кейін ауруханада қайтыс болған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанға Садыр Жапаров келді
17:00, 02 қараша 2023
Қазақстанға Садыр Жапаров келді
Садыр Жапаров Астанаға келді
17:03, 08 тамыз 2024
Садыр Жапаров Астанаға келді
Садыр Жапаровтың туыс бауыры үйқамаққа жіберілді
17:48, 26 қазан 2023
Садыр Жапаровтың туыс бауыры үйқамаққа жіберілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: